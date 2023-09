Serie A, recupero lampo dall’operazione al ginocchio: già in campo dopo la sosta

Il giocatore, infortunatosi al ginocchio, sta recuperando dall’operazione e potrebbe tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali

Il campionato, dopo i primi 270 minuti, si è fermato per la pausa delle nazionali; un primo scorcio di stagione dove possiamo già tirare alcune somme. Per lo scudetto sembra essere duello tra Inter e Milan e, da questo punto di vista, il derby che si giocherà al rientro dalla pausa si preannuncia decisamente importante. Male, invece, la Roma che si ritrova in zona retrocessione dopo un solo punto conquistato in tre partite.

Con gli stessi punti della Roma troviamo anche il Cagliari; il club, salito in Serie A dopo una stagione chiusa con il successo contro il Bari ai playoff, ha iniziato la propria avventura nel massimo campionato italiano con l’obiettivo di raggiungere la salvezza. Dopo il pareggio con il Torino sono arrivate le sconfitte con Inter e Bologna. Inizio difficile, dunque, per i rossoblù che hanno bisogno di cambiare marcia fin dalla prossima partita.

Il club si affiderà, ovviamente, all’esperienza di Ranieri; il tecnico è un punto fermo di una squadra che dovrà lottare fino all’ultimo secondo per ottenere la permanenza nel massimo campionato italiano. Al rientro dalla sosta, nel lunch match delle 12.30, il Cagliari riceverà l’Udinese e potrebbe essere la partita decisiva in cui rivedere Mancosu.

Mancosu pronto a tornare a disposizione: elemento fondamentale per il Cagliari

Il Cagliari, come detto, deve lottare per la salvezza e ha bisogno di qualità per aumentare le proprie chance; quella qualità che può essere data da Mancosu. Il classe 1988 non è mai stato a disposizione a causa dell’operazione per la lesione del legamento collaterale del ginocchio destro. Infortunio che gli ha fatto saltare tutta la preparazione estiva e gli ha impedito di dare il proprio contributo nelle prime tre uscite stagionali.

Stando a quanto riporta l’Unione Sarda, però, il Cagliari potrebbe ricevere delle buone notizie; Mancosu, infatti, sta recuperando dall’infortunio ed è pronto a mettersi a disposizione di Ranieri.

Da questo punto di vista la sosta per la nazionale è di grande aiuto per il recupero di un giocatore che può dare una mano decisamente importante al Cagliari; la sua qualità rischia di risultare decisiva ad un reparto, quello offensivo, che ha realizzato un solo gol in tre partite. La possibilità, ma anche la speranza, è che Mancosu possa essere già a disposizione per la prossima partita di campionato dove i rossoblù sfideranno l’Udinese con l’obbligo di portare a casa i tre punti in modo da muovere la classifica.