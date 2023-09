Addio senza rinnovo: il ‘nuovo’ Theo Hernandez gratis al Milan

Il club rossonero sta cercando un’alternativa per la fascia sinistra dopo aver ceduto Ballo-Touré in prestito

Protagonista di una sessione di mercato estiva fatta di grandi colpi, il Milan non ha perso tempo ed ha subito cominciato a programmare il futuro. Il club rossonero, oltre ad aver rinforzato il reparto avanzato con colpi di alto livello, è riuscito anche ad accontentare Stefano Pioli nelle richieste per le seconde linee.

Il tecnico milanista, rispetto alla passata stagione, si ritrova un organico con maggiore talento. L’innesto di un calciatore talentuoso come Okafor, ad esempio, darà l’opportunità a Leao di riposare di tanto in tanto, contrariamente a quanto visto lo scorso anno. Discorso analogo anche per la corsia di destra, dove Pulisic e Chukwueze si giocheranno costantemente il posto partita dopo partita. Ma non solo, perché anche a centrocampo Pioli potrà fare affidamento su più interpreti e con caratteristiche diverse.

Dove il tecnico si sarebbe forse aspettato uno sforzo in più, è invece in difesa. L’adattamento di Kalulu a terzino destro consentirà a Calabria di avere un’alternativa credibile, mentre Florenzi è stato per forza di cose dirottato sulla corsia di sinistra come vice Theo Hernandez. La partenza in prestito di Ballo-Touré al Fulham non è stata infatti rimpiazzata dal mercato, bensì dallo spostamento interno dell’ex terzino della Roma.

Calciomercato Milan, Miranda opportunità a costo zero

Anche per questa ragione, il Milan vorrebbe ricercare per il futuro un’alternativa naturale di piede mancino all’esterno francese.

Identikit che rientra perfettamente con quello di Juan Miranda, forte terzino di proprietà del Betis nei radar del club rossonero. Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, infatti, il Milan sarebbe già al lavoro per cercare di convincere il classe 2000 a trasferirsi a costo zero il prossimo anno. L’ex Barcellona, infatti, è entrato ufficialmente nell’ultima stagione con la formazione andalusa, a causa del contratto in scadenza nel giugno 2024. Qualora i negoziati per il rinnovo non dovessero produrre dei risultati, il Milan entrerebbe a gamba tesa per strappare la firma di Miranda già dal prossimo gennaio, in modo da bloccare il suo passaggio per giugno 2024. In alternativa, come spiega ‘Tuttosport’, si segue Pedraza del Villarreal, club con il quale con gli affari Chukwueze e Gabbia si è aperto un canale interessante.