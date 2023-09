Spalletti-Immobile è già bufera: “Ti auguro di perderle tutte”

La nuova Nazionale di Luciano Spalletti inizia già a prendere forma ed arrivano le prime decisioni forti. Ciro Immobile al centro delle polemiche

Luciano Spalletti sta plasmando sul campo la sua Nazionale dopo aver raccolto l’eredità di Roberto Mancini nelle scorse settimane. Un ruolo carico di responsabilità quello del neo commissario tecnico che partirà con le gare contro Macedonia in trasferta ed Ucraina in casa, valide per le qualificazioni al prossimo europeo.

Un nuovo inizio ricco di incognite ed entusiasmo per l’allenatore campione d’Italia, che ha vinto lo scudetto nei mesi scorsi alla guida di un Napoli da favola. Lo stesso tipo di calcio i tifosi sperano di vederlo applicato anche ad una Nazionale che ha bisogno di ritrovare la verve di qualche tempo fa.

Tra le prime scelte di Spalletti anche quella relativa al nuovo capitano, con Ciro Immobile, bomber della Lazio che indosserà la fascia e Donnarumma suo vice. La questione centravanti è stata spesso centrale nelle ultime annate in azzurro, ed ora arriva un’altra investitura importante sul numero 17 della Lazio che non ha più margine d’errore.

Immobile capitano in Nazionale: è già bufera social

Servirà il miglior Immobile per sostenere un ruolo tanto importante e centrale per la Nazionale, che riparte dagli uomini di maggiore esperienza mixati alle novità che Spalletti è pronto a portare.

Eppure la scelta di Immobile capitano ha già raccolto pareri molto contrastanti, tra chi crede che con l’ex allenatore del Napoli possa segnare gol a grappoli come Osimhen, e chi invece non ha per nulla gradito la decisione. Su Twitter i tifosi si sono scatenati:

Cioè Immobile capitano??? No va beh, che delusione! — VirginiaCampionedItalia (@virginiacholito) September 6, 2023

Raramente nella vita mi era capitato di vedere una scelta ingiustificata, sbagliata e pavida come la quella di #Immobile capitano degli @Azzurri.

Dopo #Buffon a capo dello staff un’altra scelta che azzoppa #Spalletti prima di partire. — Torinismo Razionalista (@Toro_Ratio) September 6, 2023

E Ciro Immobile il capitano della nazionale,grazie Spalletti ti auguro di perderle tutte — 𝕲𝖎𝖔𝖘𝖚è👑🇮🇹 (@Giosue38964236) September 6, 2023

Forse avrebbe causato scalpore la scelta Di Lorenzo ma sarebbe stata più logica e meritata Per evitare polemiche ha scelto la via dell’anzianità però Immobile ha rischiato di ritirarsi dalla nazionale pochi mesi fa ed è sempre criticato, non mi è piaciuta come scelta — TheGoalProphet (@maghetto_94) September 6, 2023

È una tattica, siccome fa fuori sempre i capitani gli ha dato la fascia per creare le condizioni per una rottura. — Marco_Diluca S.M.F. (@MSeideus) September 6, 2023

No comment — Charleston #FacinorosoAfflittivo (@Charles39141784) September 6, 2023

Si è bevuto il cervello? Era molto meglio di Lorenzo — Guido (@88_Guido) September 6, 2023

Nuovo ct, stessi problemi. — Matteo Martino (@MartinoMatteo) September 6, 2023