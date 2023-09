Pogba in Arabia, ci risiamo: la decisione ora è definitiva

Paul Pogba sempre al centro delle voci di mercato, questa volta la decisione è definitiva: la Juventus ha già scelto

Il suo nome è da settimane al centro delle voci di mercato e non solo. Paul Pogba agita anche questi giorni di pausa del campionato.

Il francese ha fatto tremare tutti al termine di Empoli-Juventus con quel fastidio avvertito nel finale di gara che aveva fatto temere il peggio. Per fortuna gli esami hanno esclusi lesioni, evidenziando un semplice sovraccarico che potrebbe portare il centrocampista ad essere a disposizione di Allegri già per il match contro la Lazio alla ripresa del campionato.

Una presenza messa però in dubbio in qualche modo dalle continue indiscrezioni sul suo futuro. Con il calciomercato aperto ancora in Arabia Saudita (chiuderà domani), nei giorni scorsi si è continuato a parlare di un possibile assalto dei club della Saudi Pro League a Pogba e di una cessione immediata del calciatore da parte della Juventus.

Una ipotesi che sembra non si concretizzerà questa volta, rimandando qualsiasi decisione a gennaio o alla prossima estate.

Calciomercato Juventus, niente Arabia per Pogba

Paul Pogba resterà alla Juventus almeno fino a gennaio. È questa la conclusione, salvo colpi di scena, di una vicenda che ha tenuto banco a lungo.

A parlarne anche Romeo Agresti a ‘juventibus’ spiegando che “in questa sessione Pogba non andrà in Arabia Saudita”. Niente trasferimento last minute quindi per l’ex Manchester United che ora avrà almeno quattro mesi per dimostrare alla Juve di poter dare ancora un importante contributo alla causa.

Dall’altro lato, continueranno anche i contatti tra Giuntoli e l’entourage del calciatore per provare a trattare un nuovo contratto, con ingaggio ribassato visto lo scarso impiego fin qui del calciatore a causa dei problemi fisici. Una trattativa che andrà avanti nelle prossime settimane, parallelamente alle risposte che darà il campo su Pogba.

Intanto la decisione (probabilmente definitiva) è già arrivata: il trasferimento in Arabia Saudita non si farà adesso. Ora è tempo di concentrarsi solo sul calcio giocato.