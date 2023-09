Mourinho, ancora bocca cucita: “Se parlo dieci giornate di squalifica”

Mourinho, ancora bocca cucita dopo il silenzio stampa post Roma-Milan. Non dimentica quella partita: “Se parlo dieci giornate di squalifica”

José Mourinho è il testimonial della nuova campagna targata ‘Sky Sport’ per le coppe europee 2023/24.

La sua Roma, come noto, sarà impegnata di nuovo in Europa League dopo la finale persa nella passata stagione contro il Siviglia. In un video realizzato per ‘Sky Sport’, il tecnico giallorosso ha ripercorso le sue stagioni europee, dal Triplete con l’Inter alle finali disputate sulla panchina della Roma. Mou non dimentica Budapest: “Vince l’Europa League con il Manchester United si può dire un’emozione normale. La finale di Budapest con la Roma, se dico quello che penso, dieci partite di squalifica“.

E sulla lacrime di gioia post Roma-Feyenoord e Roma-Leicester: “Non ho mai pianto in una campo dopo una sconfitta, qualche volta piango dopo le vittorie. Queste due sono storiche per la Roma”.