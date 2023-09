Milan, 60 milioni a gennaio: va subito al Chelsea

Uno dei nomi al vaglio della dirigenza del Milan sembra destinato a proseguire la carriera in Premier League

Nonostante la certezza Giroud, che ha iniziato il campionato segnando 4 gol in 3 partite, il Milan ha speso la fase finale del calciomercato alla ricerca del suo vice, scegliendo alla fine Luka Jovic.

Tra le tante opzioni sul tavolo di Giorgio Furlani si faceva strada la pista che portava a Jonathan David. L’attaccante canadese, che sembrava destinato a lasciare il Lille già in questa finestra di mercato, è rimasto in Francia per il momento. A spaventare la dirigenza rossonera il costo dell’operazione, con la richiesta della società transalpina che si aggirava intorno ai 50 milioni. Se il Milan è corso ai ripari virando su un altro profilo, c’è una squadra di Premier League che è pronta a investire su di lui, il Chelsea. La formazione londinese, che ha iniziato malissimo la propria stagione, si sta guardando nuovamente intorno nonostante gli importanti investimenti di questa sessione di calciomercato. Il club di Todd Boehly sta preparando un’offerta da 60 milioni per prelevare a gennaio il giovane attaccante dal Lille, andando a rafforzare un reparto offensivo che è sembrato in difficoltà nelle prime uscite. Il futuro di David è sempre più vicino ad essere in Inghilterra.