L’ex sgancia la bomba: “Via dal Milan dopo l’addio Maldini”

Milan, l’ex sgancia la bomba: “Ho deciso di andare via dopo l’addio di Paolo Maldini”

Tra le squadre che sono state più attive nel corso dell’ultima sessione di mercato c’è sicuramente il Bologna. Il club rossoblù ha acquistato tanti giocatori nel corso dell’estate e tra i nuovi arrivati c’è anche Alexis Saelemaekers.

Il belga è approdato in Emilia dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ancora alle prese con alcuni problemi fisici, il giocatore non ha ancora esordito con la società felsinea e non è stato convocato dalla propria nazionale. Rimasto a Bologna, Saelemaekers è stato presentato in conferenza stampa a Casteldebole e si è espresso in maniera chiara spiegando quella che è stata la sua decisione.

Milan, Saelemaekers via dopo l’addio di Maldini

“Ho deciso di andare via dal Milan dopo che è stato mandato via Paolo Maldini. Non c’era intenzione di andarmene prima che se ne andasse lui” ha affermato il belga.

L’esterno ha sottolineato le ragioni della sua partenza da Milano: “Dopo il suo addio ci sono stati un po’ di cambiamenti e io ho preso la decisione di cercare un’altra opportunità in accordo con la società”. Decisiva la chiamata di Thiago Motta, con parole che sottolineano come. forse, il rapporto con Stefano Pioli non fosse così ottimale: “Sono venuto qua perché ho sentito grande fiducia da parte del mister e della società. Dopo anni belli al Milan, in cui ho vinto anche uno scudetto, volevo più minuti. Thiago Motta mi ha chiamato e mi ha convinto subito. Un colloquio simile con un allenatore non l’ho mai avuto in vita mia”.