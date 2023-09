Juventus, Miretti al Fenerbahce: ecco come stanno le cose | ESCLUSIVO

Il mercato della Juventus in uscita potrebbe non essere ancora finito. Dalla Turchia arrivano rumors su Miretti al Fenerbahce: le ultime

La sessione estiva di calciomercato della Juventus si è chiusa senza grandi colpi. In entrata oltre al colpo Weah si sono registrati i ritorni dai prestiti di McKennie e Cambiaso oltre al riscatto di Milik, mentre in uscita sono partiti gli esuberi Zakaria e Arthur, mentre Rovella e Pellegrini sono andati alla Lazio e sono andati in scadenza Cuadrado e Di Maria.

Se per avere altri rinforzi Massimiliano Allegri dovrà attendere gennaio, non è detto che la rosa non possa essere ulteriormente sfoltita con cessioni di giocatori in mercati ancora aperti, come l’Arabia Saudita o la Turchia. Proprio da Istanbul, nelle ultime ore, è arrivata la voce di un interessamento del Fenerbahce per il centrocampista classe 2003 Fabio Miretti. Dalle informazioni raccolte da Calciomercato.it, tuttavia, non arrivano conferme su questa pista. I ‘Canarini Gialli’, dopo aver fallito l’assalto a Krunic del Milan, sono alla ricerca di un colpo in mediana entro la chiusura del prossimo 15 settembre – e a tal proposito sono stati fatti anche i nomi di Verratti e Jorginho – ma la Juve non è intenzionata a trattare il cartellino di Miretti, che non potrebbe essere rimpiazzato se non da uno svincolato. La sfida di domenica a Empoli, non è stata la sua ultima partita in bianconero.