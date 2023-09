Juve già sul mercato: Giuntoli ne punta due a centrocampo

Cristiano Giuntoli è già al lavoro per rinforzare la Juventus e dare nuova linfa al centrocampo: due i profili nel mirino

Il mercato della Juventus è stato molto criticato, perché si è composto praticamente solo dalle uscite e dall’unico acquisto rappresentato da Timothy Weah. Eppure il mandato di Cristiano Giuntoli era quello di abbassare costi ed età media, due obiettivi centrati in questo primo difficile mercato in bianconero.

Il direttore generale della Vecchia Signora, però, non è tipo da stare fermo con le mani in mano e sta già lavorando sul futuro. In primis con i rinnovi di contratto, tema caldissimo in queste giornate in casa Juventus, poi anche nella programmazione di nuovi innesti: in particolare, è il centrocampo a necessitare di un restyling di prim’ordine. Due sono i giocatori individuati da Cristiano Giuntoli che potrebbero fare al caso di Massimiliano Allegri.

Koné e Diarra per la Juve: sono loro i profili che hanno stregato Giuntoli

Mentre stanno iniziando i primi contatti per gli importanti rinnovi di contratto in casa Juventus, Cristiano Giuntoli sta lavorando anche sul centrocampo del futuro: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, i bianconeri osservano con grande attenzione Emmanuel Koné e Habib Diarra per le prossime sessioni di mercato.

Anche nelle prime uscite stagionali il centrocampo bianconero continua a non convincere e, proprio per questo, bisogna guardare a quel reparto per le possibili prossime mosse di Cristiano Giuntoli. Piace molto Emmanuel Koné, mediano del Borussia Monchengladbach che porterebbe muscoli e ordine nel centrocampo bianconero. Inoltre, anche la duttilità di Habib Diarra e la sua capacità di agire anche come esterno di destra può rappresentare una grande risorsa per Massimiliano Allegri. Due profili giovani, forti e futuribili: tutte caratteristiche che ben si confanno al nuovo corso bianconero, fatto di sostenibilità e ambizione.