Frosinone al debutto all’Assemblea Generale dell’ECA

Il club ciociaro è presente per la prima volta nella sua storia ad un’Assemblea Generale dell’Eca

In occasione dell’Assemblea Generale dell’ECA allestita a Berlino dal 5 al 7 settembre per inaugurare il nuovo ciclo 2023/27, tra i club italiani è da segnalare anche la presenza del Frosinone.

La società ciociara, rappresentata dal Consigliere Delegato, dal dottor Rosario Zoino e dal Direttore Organizzativo Piero Doronzo, per la prima volta nella sua storia partecipa ad un’assemblea dell’Eca. Oltre alla programmazione del prossimo ciclo, integrità e sostenibilità del calcio per tutti i club faranno da cornice alla tre giorni di Berlino.

Un momento importante per la storia del Frosinone, come riportato dal club sul proprio sito ufficiale: “Sarà la prima occasione per attuare i numerosi cambiamenti di governance approvati all’unanimità dall’Assemblea Generale di marzo. Queste includono l’elezione di un nuovo Consiglio, con due posti dedicati alle donne, i club femminili che diventano membri dell’ECA per la prima volta e l’aumento a oltre 330 membri ordinari e associati. Per la prima volta si uniranno a noi anche i club della Rete ECA, rendendo questa assemblea una straordinaria opportunità per un numero mai visto prima di club di riunirsi come parte della Famiglia ECA”.