Come gioca Vincenzo Vivarini? Modulo preferito, tattiche e curiosità

Andiamo a vedere come gioca il Catanzaro di Vincenzo Vivarini e il sistema di gioco che preferisce utilizzare il tecnico

La scorsa stagione è stata perfetta per il Catanzaro che ha chiuso il campionato con la promozione in Serie B. Una gioia immensa regalata ad una tifoseria che ora vuole vivere un campionato di buon livello; parlare di obiettivi sembra essere decisamente complicato considerando le difficoltà della Serie B.

Il Catanzaro, però, ha voglia di essere protagonista nonostante il salto di qualità non sia per nulla semplice. La squadra può contare su un tecnico, Vincenzo Vivarini, che può andare a rappresentare il grande punto di forza della squadra; andiamo a vedere il sistema di gioco che va ad utilizzare il tecnico.

Modulo Vincenzo Vivarini Catanzaro

Il sistema di gioco con cui Vincenzo Vivarini sta giocando in Serie B è un classico 4-4-2; parliamo di un modulo che può avere diverse varianti all’interno della stessa partita a seconda del momento e della direzione che prende il match. Tra i pali troviamo Fulignati che permette anche di avere una buona qualità nel lancio lungo.

Passiamo alla difesa dove troviamo, sui terzini, Veroli e Situm con il secondo che può andare anche a giocare come esterno offensivo; una duttilità tattica molto importante considerando il sistema di gioco, il 4-4-2, che utilizza Vincenzo Vivarini con il suo Catanzaro.

In mezzo alla difesa troviamo due giocatori che devono dare una grossa mano a tutto il reparto difensivo. Iniziamo da Brighenti, altro giocatore molto duttile; le sue prestazioni migliori le ha sfornate da difensore centrale ma può anche essere impiegato come terzino destro o sinistro. L’altro centrale, Scognamillo, è un giocatore forte fisicamente e abile nel gioco aereo.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, troviamo (in mezzo) Ghion e Verna con il secondo che ha, alle spalle, una carriera importante e può rappresentare un punto di forza importante in un campionato come la Serie B sempre molto complicato.

Andiamo, ora, sugli esterni di centrocampo che, in un modulo come il 4-4-2, devono essere molto abile nell’uno contro uno e nel cercare di creare la superiorità andando a saltare il diretto avversario. Da una parte troviamo Oliveri, dall’altra Vandeputte con quest’ultimo autore di un gol molto importante in questo avvio di stagione.

Concludiamo con l’attacco, con la coppia offensiva del Catanzaro nel 4-4-2 di Vincenzo Vivarini. In avanti troviamo Biasci e Iemmello ed è chiaro che le sorti del club si baseranno, molto, sul secondo attaccante; parliamo di un giocatore, esperto, con una carriera importante alle spalle e che in Serie B può fare tutta la differenza del mondo. Abile nel gioco aereo, ha un gran fiuto del gol, forte spalle alla porta per favorire gli inserimenti dei compagni. Il Catanzaro, con uno come Iemmello, può anche giocare in profondità.

Sempre per quanto concerne il reparto offensivo non possiamo non citare Donnarrumma, altro attaccante molto esperto e che può mettere la sua capacità realizzativa al servizio dei propri compagni di squadra. Questo, dunque, il sistema di gioco con cui Vincenzo Vivarini mette in campo il suo Catanzaro.

