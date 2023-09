Bertotto esalta Spalletti: “Uomo giusto. Con lui Chiesa devastante”

Dall’approdo di Spalletti in Nazionale alla Juventus, passando per l’Udinese: le parole di Valerio Bertotto a TvPlay

Da Spalletti a Chiesa, dalla Juventus all’Udinese: Valerio Bertotto, ex centrocampista dei friulani, ha parlato sul canale Twitch di TvPlay affrontando diversi argomenti.

Impossibile non partire dall’approdo di Spalletti in Nazionale: “È l’uomo giusto al momento giusto. Ha maturità tecnica e calcistica così elevata che non poteva crearsi situazione migliore. Il successo di Napoli è la ciliegina sulla torta: ha dimostrato al mondo quanto fosse bello vederli giocare: sono sicuro che farà bene in Nazionale”.

Lì dove ha scelto Immobile come capitano: “Ha vissuto per anni l’Italia. Quando entri in quella cerchia, la Nazionale ti entra nel sangue: fatico a pensare che non si senta capitano al 100%”.

Si passa quindi a Chiesa: “Come esterno mi piace molto, è un calciatore moderno. In Nazionale può essere devastante. La coppia con Vlahovic funziona, si vede che c’è feeling tecnico e umano”. Sempre in tema Juventus, Bertotto parla ancora di Vlahovic: “Il suo problema è stato fisico. Non lo discuterei mai, non credo sia Allegri il suo problema: se sta bene ha dimostrato di avere numeri eccezionali”.

Bertotto a TvPlay: “Thuram mi incuriosisce”

Bertotto torna a parlare di Spalletti: “Pretende molto, ma dà anche tanto. Da capitano ci sono stati momenti di scontro, ma come accade nelle famiglie se c’è unità di intenti e serietà, con una stretta di mano si sistema tutto”.

Da Spalletti a Locatelli: “Ha qualità definite. È cresciuto negli anni. Lo vedo come play davanti alla difesa, ha la capacità di dettare i tempi. Se fa un passo avanti nella velocità, di pensiero e di esecuzione, è un ruolo che gli calza a pennello. Con Spalletti può fare bene”.

Dalla Nazionale alla ‘sua’ Udinese: “Quest’anno ha cambiato in ruoli significativi, la squadra si è ringiovanita e sono arrivati stranieri che devono mettersi a disposizione. Tocca a Sottil farli crescere, ma serve tempo. La squadra c’è: non è partita bene, ma è sempre stata una squadra che con lavoro e organizzazione alla fine viene fuori”.

Infine, su Thuram: “Mi incuriosisce, ha grandi potenzialità. Ha già avuto qualche lampo e spunto. Voglio seguirlo con attenzione”.