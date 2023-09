“Volevano far vincere Messi”: clamorosa accusa dal tecnico

Gravissima accusa che arriva dal commissario tecnico: risultato della partita premeditato, le dichiarazioni della partita fanno discutere

Dichiarazioni clamorose quelle che arrivano dall’ex commissario tecnico dell’Olanda, Louis van Gaal. L’allenatore fa riferimento ai Mondiali in Qatar e alla vittoria dell’Argentina di Lionel Messi.

Una vittoria arrivata anche grazie al successo dell’Albiceleste proprio contro l’Olanda ai calci di rigore nei quarti di finale del torneo. Una partita dove non mancarono le polemiche con risse in campo, gestacci e parole non proprio amichevoli tra i protagonisti delle due squadre.

L’ex ct torna proprio su quell’incontro e rilascia una dichiarazione decisamente rumorosa: “Penso fosse una partita dall’andamento premeditato”. Parole di fuoco che l’allenatore, nel corso dell’intervista alla tv olandese ‘NOS’, giustifica così: “Non vorrei parlare molto al riguardo, però guardando a come ha segnato l’Argentina, come abbiamo segnato noi e al fatto che alcuni giocatori argentini siano andati oltre i limiti senza essere sanzionati, penso che il match fosse premeditato”.

Van Gaal accuse gravi su Messi: “Doveva vincere il Mondiale”

Parole gravissime quelle che l’ex commissario tecnico dell’Olanda, allenatore in passato anche di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester United, ha lanciato.

Parole rafforzate ulteriormente nel seguito dell’intervista, quando ha risposto in maniera inequivocabile ad una domanda su Lionel Messi. Quando il giornalista chiede se era stato fatto per far vincere il Mondiale alla Pulce, la risposta del tecnico è chiara: “Sì, credo questo”.

Dichiarazioni destinate nuovamente ad accendere le polemiche tra Argentina e Olanda, dopo i botta e risposta arrivati immediatamente dopo i quarti di finale di Qatar 2022. Parole rumorose che però non sono state avvalorate dai calciatori della Nazionale orange come Mark Flekken o van Dijk che hanno riferito di avere un’idea diversa dal loro ex ct.