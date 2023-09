Svolta a Verona: buone notizie per Lazovic

La sosta per gli impegni delle nazionali spezza il ritmo di questo avvio di stagione, ma consente anche agli allenatori di provare a recuperare qualche calciatore infortunato. È il caso di un big del Verona

Ha cambiato ancora una volta registro il Verona, che si è affidato a Marco Baroni per la panchina con il chiaro intento di continuare a mettere a referto una salvezza tranquilla, a differenza di quanto accaduto la passata stagione. Una squadra importante quella gialloblù che ha iniziato nel modo migliore possibile, con ben due vittorie nelle prime tre uscite di Serie A.

Sei punti già incamerati per gli scaligeri che hanno raccolto anche uno scalpo importante come quello casalingo contro la Roma di Josè Mourinho. L’unica sconfitta finora è arrivata invece in trasferta con un netto 3-1 sul campo del Sassuolo. Segnali incoraggianti comunque nel complesso per Baroni che ha tanta voglia di continuare a migliorare la propria squadra.

Molto passerà in questo senso anche dal rientro in campo di un veterano assoluto del Verona come Darko Lazovic, ancora a quota zero minuti stagionali a causa di qualche problema fisico. L’ultima presenza ufficiale dell’esterno serbo risale infatti allo spareggio salvezza dello scorso giugno contro lo Spezia. 4 gol e 6 assist nell’ultimo campionato per Lazovic che spera di riconfermarsi su alti livelli.

Verona, Baroni attende Lazovic: pronto a tornare

Intanto come evidenziato da ‘L’Arena’ prosegue il suo recupero fisico dall’infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box finora. L’esterno gialloblù si prepara a tornare a disposizione di Baroni proprio dopo la sosta per le Nazionali, e dunque alla ripresa ufficiale del campionato.

Si tratterebbe di un rientro fondamentale per l’allenatore ex Lecce, che attende di riabbracciare un elemento imprescindibile per le ambizioni del Verona. La compagine scaligera al rientro dalla sosta scenderà in campo nel Monday Night contro il Bologna.