Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli: storia, posti, come arrivarci e prezzi delle partite

Andiamo a fare una panoramica generale sullo stadio Cino e Lillo Del Duca; parliamo dell’impianto sportivo che ospita i match dell’Ascoli

Il campionato dell’Ascoli, nella passata stagione, si è chiuso al dodicesimo posto; il club, in questo nuovo anno, vuole cercare di evitare di essere in difficoltà fino alla fine. Il campionato di Serie B è molto complicato e, ogni stagione, possono esserci sorprese. L’Ascoli, però, non è partito bene.

Dopo due partite, infatti, la squadra è ancora a zero punti; sconfitta con il Cosenza (partita terminata in otto) e con il Modena con nessun gol fatto e quattro subiti. Serve un cambio di marcia e bisogna farlo il prima possibile; da questo punto di vista la spinta del Cino e Lillo Del Duca può essere fondamentale.

Anno di inaugurazione Stadio Cino e Lillo Del Duca

La prima informazione che dobbiamo dare è quella sulla data dell’inaugurazione della casa dell’Ascoli; lo Stadio Cino e Lillo Del Duca, infatti, ha aperto le porte al pubblico nel 1962. La speranza è che i tifosi, in questa stagione, possano vivere allo stadio partite di spessore.

Capienza Stadio Cino e Lillo Del Duca

Passiamo, ora, al discorso relativo alla capienza; nell’impianto sportivo dell’Ascoli possono entrare un massimo di 12.461 tifosi. Un numero non così imponente ma che, in occasione delle partite casalinghe dell’Ascoli, fa tutto il possibile per aiutare i propri beniamini a raggiungere obiettivi importanti.

Dove comprare i biglietti

Informazione utile per i tifosi è quella relativa ai biglietti; bisogna andare a vedere dove poter comprare i tagliandi per vedere le partite allo stadio. La risposta è il sito ufficiale dell’Ascoli calcio dove è possibile vedere sia i punti vendita in cui acquistare i biglietti sia la differenza di prezzo a seconda del settore in cui vogliamo andare a vedere la partita.

Quanto costano i biglietti

Abbiamo detto di come ci sia una variazione di prezzo per quanto riguarda i biglietti dell’Ascoli Calcio; allo stadio Cino e Lillo Del Duca, infatti, si oscilla da un minino di venti euro ad un massimo di quarantacinque euro.

Passiamo, ora, al discorso degli abbonamenti (che permette ai tifosi di vedere, dal vivo, tutte le partite casalinghe dell’Ascoli) e anche in questo caso occorre sottolineare la differenza di prezzo in base al settore in cui ci si vuole abbonare. Le informazioni le troviamo sul sito ufficiale del club e il costo varia da un minino di 168 euro ad un massimo di 455 euro.

Dove parcheggia la tifoseria ospite

Andare a sostenere la propria squadra alla stadio Cino e Lillo Del Duca significa aver bisogno di un posto dove poter parcheggiare la propria auto; la tifoseria ospita può sostare il proprio veicolo nell’area dedicata vicino alla Circumvallazione Nord

Dove dormire vicino allo stadio

Quando si segue la propria squadra del cuore in trasferta può essere molto utile andare a conoscere i luoghi in cui poter alloggiare in modo da non essere obbligati a tornare subito a casa. Per quanto riguarda il Cino e Lillo Del Duca abbiamo diverse possibilità come, ad esempio, “La Mansarda“, “FuriaForte!“, “Piccola corte” ma anche “L’Attichetto” e “Albergo Sant’Emidio“.

Stadio Cino e Lillo Del Duca: come raggiungerlo

Andiamo, ora, ad informare i tifosi (locali e ospiti) su come raggiungere lo stadio; per arrivare al Cino e Lillo Del Duca ci sono diverse opzioni che ci permettono di poter vedere la partita nel miglior modo possibile.

Come arrivare allo stadio in auto?

La prima opzione è, senza ombra di dubbio, quella di arrivare all’impianto sportivo usando l’auto; in questo caso la cosa che bisogna fare è uscire ad Ascoli Piceno Est della Superstrada Ascoli-Mare. A questo punto non ci rimare che seguire tutte le indicazioni Stadio all’uscita Ascoli Piceno Ovest e poi continuare in direzione Ascoli centro e prendere la circonvallazione nord.

Come arrivare allo stadio in autobus?

Esiste anche la possibilità di arrivare allo stadio in Ascoli; utilizzando questo mezzo sono due le linee che i tifosi possono prendere. Si tratta della 1C e della 2A che fermano vicino allo stadio. Un modo, dunque, molto agevole per raggiungere il Cino e Lillo Del Duca.

Come arrivare allo stadio in treno?

Abbiamo, ora, la terza opzione; lo stadio dell’Ascoli, infatti, può anche essere raggiunto in treno e bisogna andare a sottolineare come, molto probabilmente, si tratta del modo più semplice per giungere all’impianto sportivo. Il Cino e Lillo Del Duca, infatti, è lontano 400 metri dalla stazione ferroviaria.

Come arrivare allo stadio in aereo?

Concludiamo con il discorso relativo all’aereo e, in questo caso, possiamo scegliere tra due opzioni; la prima è dall’aeroporto di Ancona Falconara. Quello che dobbiamo fare è prendere l’Autostrada Adriatica A14 e continuare seguendo le indicazioni verso Ascoli Piceno. Successivamente dobbiamo prendere il Raccordo autostradale 11, uscire ad Ascoli e seguire le indicazioni che ci porteranno allo stadio.

La seconda opzione, invece, è dall’aeroporto di Pescara; in questo caso quello che dobbiamo fare è prendere l’Autostrada Adriatica A14 verso nord, prendere il Raccordo autostradale 11 e, come sottolineato in precedenza, uscire ad Ascoli per poi seguire le indicazioni verso lo stadio.

Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di mercato, scarica l’applicazione IOS di Calciomercato.it (https://apps.apple.com/it/app/calciomercato-it/id556332968): segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo.