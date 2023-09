Salernitana, Dia multato dal club: “Ma il caso rientrerà” | CM.IT

In casa Salernitana tiene banco il caso Dia: l’attaccante è stato escluso dalla trasferta di Lecce e ora va incontro a una sanzione

Dopo la sconfitta di Lecce, in casa Salernitana la sosta del campionato consentirà di gestire il caso relativo a Boulaye Dia: parla il presidente Danilo Iervolino.

Sedici gol al suo primo campionato in Serie A e un riscatto a 12 milioni di euro: sono questi i numeri di Boulaye Dia, uomo copertina della Salernitana che da sabato si è trovata privata del suo miglior giocatore. Tutto è legato alla vicenda di mercato, con l’offerta last minute del Wolverhampton che puntava ad un prestito con diritto di riscatto fissato a una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, ovvero a meno di quanto la Salernitana avrebbe incassato cedendolo prima del 20 giugno, mediante la famosa clausola rescissoria fissata a 25 milioni.

Dopo quella deadline, il patron Danilo Iervolino ha alzato il prezzo, chiedendo non meno di 40 milioni per il bomber senegalese per il quale, però, non sono mai arrivate offerte concrete in tal senso. Quella del Wolverhampton lo ha fatto vacillare, sia per la possibilità di giocare in Premier League, sia – evidentemente – per la importante proposta relativa all’ingaggio. Il direttore sportivo De Sanctis ha motivato la scelta di non convocare il giocatore per Lecce spiegando: “Emotivamente per i comportamenti avuti nelle ultime 48 ore non si è dimostrato pronto per giocare una battaglia“, parlando di scelta condivisa con Paulo Sousa il quale, prima del match di Lecce, ha aggiunto: “Ieri è uscito dall’allenamento con un dolore al ginocchio. Il giorno prima, invece, aveva mal di testa e non ha preso parte alla seduta. Sono queste le decisioni che abbiamo preso”.

Salernitana, le ultime sul caso Dia: club pensa a una multa

Il comportamento del giocatore non avrebbe fatto fare i salti di gioia a patron Danilo Iervolino. Ecco perché la società ha deciso di sanzionare il giocatore con una multa pari al del 15% del proprio ingaggio mensile. Lo ha confermato lo stesso Iervolino ai microfoni di Radio Bussola: “Mi impegnerò personalmente, parlerò col giocatore. Sono cose che capitano nel calcio, il giocatore sentendo le campane della Premier League avrebbe forse voluto andare via, ma ci sta, sono giovani e non bisogna mai soffocare le aspettative dei giovani”.

“Noi abbiamo investito molto su di lui – ha ribadito Iervolino – è un giocatore importante e sono convinto che il caso rientrerà. Certo, meglio se non fosse capitato, ma non facciamone un dramma. Multa? Mi sembra una cosa giusta, la Salernitana è una società seria, ama e protegge i suoi calciatori, siamo gentili ma abbiamo delle regole che devono valere per tutti”.

Una decurtazione da applicare alla prossima mensilità, pari a circa 30mila euro dato che Boulaye Dia (giocatore più pagato della Salernitana) percepisce uno stipendio di 2 milioni a stagione.