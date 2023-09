Salernitana, Dia e l’offerta last minute: l’attaccante non convocato per Lecce | CM.IT

In casa Salernitana scoppia il ‘caso’ Boulaye Dia: l’offerta in extremis e la mancata convocazione per Lecce

Il calciomercato della Salernitana si chiude con un piccolo caso: ne ha parlato in conferenza stampa il direttore sportivo Morgan De Sanctis.

“Gli ultimi giorni sono stati complicati, non per nostra volontà” queste le parole di Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana che quest’oggi in conferenza stampa ha fatto il punto sul calciomercato della società campana. Un mercato che – tra le note positive – ha visto la riconferma di Boulaye Dia, pepita d’oro del club granata, riscattato per 12 milioni di euro dal Villarreal e finito nel mirino di diverse società italiane e non.

Proprio nelle ultime ore di mercato si è fatto avanti il Wolverhampton, con un’offerta che ha indispettito non poco la società di Danilo Iervolino. “C’è stato un tentativo da parte di altri di fare un’operazione in extremis” ha spiegato De Sanctis, sceso poi nei particolari: “Nulla contro Wolverhampton e i suoi tifosi, ma la Salernitana e la sua dirigenza non dimenticheranno”. Parole forti quelle del dirigente granata: “Alla mezzanotte di giovedì abbiamo ricevuto un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Non dico le cifre per evitare di creare un incidente diplomatico. Pur parlando diverse lingue, non sono stato contattato personalmente. Un’offerta che ha toccato la suscettibilità di Boulaye, spero che riconosca quanto la Salernitana ha fatto per lui. Io, il presidente e la Salernitana intera non dimenticheremo questo comportamento del Wolverhampton”

Salernitana, Dia non convocato per Lecce: ecco perché

Il direttore sportivo dell’ippocampo ha poi anticipato la scelta societaria di non convocare Dia per la importante partita di Lecce: “Negli ultimi due giorni – per atteggiamenti e comportamenti – non ha dato al mister la sensazione di poter affrontare una partita complicatissima come quella di Lecce”.

In conclusione De Sanctis ha ribadito la posizione del club: “La squadra viene prima dei singoli, per comportamenti emotivi avuti nelle ultime 48 ore non si è dimostrato pronto per giocare una battaglia come quella di domani. Si tratta di una decisione condivisa con società ed allenatore”. Chiaramente, Dia resta al centro del progetto: “È il nostro centravanti, poteva prendere la maglia numero 9 e invece ha scelto la 10″.