Ribaltone UFFICIALE: via il presidente, c’è già il sostituto

L’annuncio ufficiale è arrivato e cambia completamente l’organigramma del club: via il presidente, nominato il nuovo Cda

Cambio alla guida dello storico club. L’annuncio ufficiale rappresenta una svolta storica per la società che vede completamente rivoluzionato il proprio organigramma: via il presidente, in carica da oltre dieci anni, fuori anche tutti gli altri membri del consiglio di amministrazione e nuove nomine già fatte.

È questo quanto stabilito dal Levante al termine di un Consiglio di Amministrazione che ha rappresentato un momento storico per la società nata nel 1909. La riunione è servita per modificare l’intero Cda: lascia l’incarico il presidente Francisco Javier Catalán, al vertice del club dal 2010. Insieme a lui vanno via anche i consiglieri Miguel Ángel Ruiz, Luis Calero, Marisa Blay e Juan José Alabau come consiglieri del club.

Levante, Sanchez nuovo presidente: tutti gli incarichi

Contestualmente all’addio della vecchia dirigenza, il Consiglio di Amministrazione del Levante ha anche dato vita alle nuove nomine.

Ecco allora che Pablo Sanchez è stato nominato nuovo presidente del club: abbonato dal 2002, è consigliere della società dal 2018 ed ora sale alla guida del Levante. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, ci sarà Braulio Pastor, anche lui consigliere dal 2018. Il ruolo di amministratore delegato è stato conferito invece a José Danvila, dal 2018 nel Cda. Infine, nuovi consiglieri sono: Maribel Vilaplana, Ruth Garcia e Hector Blasco.

La speranza per i tifosi è che il nuovo vertice possa subito riportare nella Liga il Levante. Attualmente la squadra milita nella Serie B spagnola, dopo aver fallito la promozione lo scorso anno perdendo la finale playoff contro l’Alicante. Il Levante ha iniziato la stagione con otto punti in quattro partite e dista quattro lunghezze dalla capolista Real Saragozza, prima a punteggio pieno.