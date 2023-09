Napoli-Lazio nel mirino del giudice sportivo: indagine UFFICIALE

Il match che si è giocato lo scorso sabato sera verrà attenzionato dalla Procura nei prossimi giorni

Non è passato inosservato al Giudice Sportivo quanto avvenuto lo scorso sabato sera allo stadio Maradona tra Napoli e Lazio. Nel comunicato diffuso nel pomeriggio dalla Lega Serie A, infatti, si fa riferimento esplicito ad alcuni episodi avvenuti nel corso della gara vinta in trasferta dai biancocelesti.

Nell’ultimo dispositivo pubblicato, il Giudice Sportivo ha segnalato infatti alcuni “cori discriminatori di matrice razziale (avverso calciatori avversari in campo) e religiosa (avverso tifoseria di altra squadra), nonché cori denigratori di matrice territoriale (avverso la tifoseria avversaria), intonati in più occasioni durante l’incontro dai suddetti sostenitori in percentuali diverse fino alla totalità”. Per questa ragione, il dott. Gerardo Mastrandrea ha richiesto ufficialmente alla Procura Federale che venga acquisita a cura della medesima Procura “una dettagliata relazione da parte dei responsabili dell’Ordine pubblico in ordine ai fatti riportati, che coinvolgono l’intera tifoseria della Soc. Lazio presente”. Un’indagine che potrebbe portare delle dure conseguenze nei confronti degli ultras della Lazio, nel caso in cui venisse dimostrata l’esistenza di tali cori nel corso del match.