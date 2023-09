Lista UEFA con giallo: Gasperini ribalta tutto

L’Atalanta ha presentato la lista UEFA per l’Europa League; tra i giocatori inseriti da Gasperini è presente una sorpresa

Il campionato dell’Atalanta è iniziato con due vittorie e la brutta sconfitta, anche inaspettata, sul campo del Frosinone; il club va alla sosta per le nazionali con sei punti. Un bottino tutto sommato buono e che potrà essere incrementato alla ripresa; dopo la pausa inizierà il primo tour de force con tre partite alla settimana tra Serie A ed Europa League.

Il girone non è complicatissimo ma scendere in campo il giovedì e poi il weekend non è mai semplice e porta un dispendio importante di energie fisiche e mentali. Sarà fondamentale dosare bene le forze e sfruttare, nel migliore dei modi, tutta la rosa a disposizione anche perché in campionato ci sono sfide non semplici.

Tornando all’Europa League, Gasperini ha presentato la lista UEFA dei giocatori che potranno essere utilizzati nella prima fase della competizione. Non sono mancate le soprese specialmente per via di un nome che, molto probabilmente, nessuno si aspettava.

Miranchuk nella Lista UEFA Atalanta: Gasperini lo reintegra

Il nome che ha sorpreso tutti è quello di Miranchuk; il classe 1995, nella sessione di mercato estiva appena passata, sembrava poter tornare al Torino complice gli zero minuti giocati nelle prime tre uscite dell’Atalanta. A mercato finito, con il mancato trasferimento nel club granata, Miranchuk è stato reintegrato in rosa.

L’assenza, in questi primi 270 minuti, sembra fosse dovuta a problemi di lombalgia; ora il giocatore è guarito ed è tornato a piena disposizione di Gasperini. Un giocatore con le sue qualità può sicuramente far comodo ad una squadra, l’Atalanta, che dopo la sosta avrà sette partite in ventuno giorni. Il primo vero tour de force della stagione sta arrivando e il club ha bisogno di tutti gli elementi per fare più punti possibili; tra questi troviamo anche Miranchuk pronto a mettersi a disposizione del suo tecnico.