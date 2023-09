Juventus, un gol per l’addio: 60 milioni per Chiesa

Federico Chiesa fa ancora più gola ai top club, pronti 60 milioni per l’acquisto dell’attaccante della Juventus

Una vera e propria fuga per la vittoria, quella che Federico Chiesa ha inscenato per il 2-0 della Juventus a Empoli. Scatto in profondità, portiere saltato, rete cercata di voglia e di grinta rialzandosi nonostante il contatto con Berisha. Il classe 1997 sembra finalmente tornato ai suoi livelli pre infortunio.

Già due gol in tre giornate di campionato, un valore aggiunto per tutta la Juventus e per Massimiliano Allegri, che su di lui conta parecchio per risollevare i bianconeri. Anche se il giocatore rimane un profilo piuttosto caldo in ottica di mercato. In estate più volte si era parlato di una sua possibile cessione, ora si riflette su un mini rinnovo per evitare di doverlo svendere tra un anno. A Torino, lo tratterrebbero volentieri, ma di fronte a cifre importanti sanno anche di dover, probabilmente, cedere il passo. E il suo valore, dopo le prime prestazioni stagionali, è stato abbondantemente confermato.

Chiesa nel mirino della Liga, pronto l’assalto per il 2024

Nella Liga spagnola, c’è chi ha messo gli occhi su di lui con decisione e lo valuterebbe 60 milioni di euro, una offerta pronta a partire in vista della prossima estate.

‘Fichajes.net’, in Spagna, riferisce dell’interessamento dell’Atletico Madrid, che penserebbe a lui in caso di un addio di Griezmann, che ragiona sull’eventualità di andare a concludere la carriera in MLS alla fine di questa annata. Chiesa piace molto al ds italiano dei ‘Colchoneros’, Andrea Berta, e il suo profilo tornerebbe molto utile anche al ‘Cholo’ Simeone.

