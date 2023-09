Juventus, infortuni e Arabia: incontro e nuovo contratto per Pogba

Paul Pogba ancora ai box dopo l’ultimo stop muscolare subito contro l’Empoli: intanto è in programma un incontro nelle prossime settimane sul futuro del francese

La Juventus tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Paul Pogba. Mentre Allegri dribblava le domande sulle condizioni del francese al termine dell’incontro arbitri-allenatori al VAR di Lissone, il centrocampista si sottoponeva a Torino agli esami di rito all’indomani del nuovo infortunio muscolare rimediato con l’Empoli.

Accertamenti che alla fine hanno scongiurato il peggio: nessuna lesione muscolare per l’ex Manchester United, solo un sovraccarico nella parte posteriore della coscia. Pogba adesso alla Continassa inizierà il programma di recupero, con Allegri e lo staff medico bianconero che puntano a recuperarlo nel minor tempo possibile. Parlando del 30enne transalpino ci vuole però sempre massima cautela, considerando la via crucis a livello fisico che ha visto sfortunato protagonista il ‘Polpo’ dal momento del ritorno sotto la Mole. Prima il lungo calvario e l’operazione al ginocchio, successivamente gli intoppi muscolari che ne hanno frenato il rientro. Adesso un nuovo stop, fortunatamente senza conseguenze gravi per il giocatore.

Calciomercato Juventus, ingaggio al ribasso e sirene dall’Arabia: summit per Pogba

È ancora presto per capire se Pogba potrà essere disponibile con la Lazio al ritorno dopo la sosta per le nazionali, con la sfida contro la formazione di Sarri che si giocherà all’Allianz Stadium sabato 16 settembre.

I miglioramenti del centrocampista verranno monitorati quotidianamente dai medici della Juventus, mentre chi recupererà certamente è Federico Gatti: distorsione di lieve entità alla caviglia per il difensore contro l’Empoli, con l’ex Frosinone che già all’inizio della prossima settimana tornerà regolarmente in gruppo. Per Pogba invece vigerà come sempre la massima cautela, mentre fuori dal campo è in programma un incontro con Rafaela Pimenta – agente del nazionale transalpino – per fare il punto sul contratto del proprio assistito. Considerando l’esiguo minutaglie fin qui la Juve e Giuntoli vorrebbero rimodulare l’ingaggio del Polpo’, che fino al giugno 2026 percepisce oltre 10 milioni di euro lordi a stagione.

Intanto sembrano ormai definitivamente accantonati i rumors sulle sirene dall’Arabia Saudita per Pogba, vista anche l’imminente chiusura (giovedì 7 settembre) del mercato della Saudi League. Non è però da escludere che i facoltosi club sauditi riprovino una nuova offensiva nella sessione di gennaio per il francese, che nel frattempo proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Juve di Allegri. Infortuni permettendo…