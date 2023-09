Infortunio Pogba, l’esito ufficiale degli esami

Dopo l’infortunio subito contro l’Empoli, Pogba si è sottoposto agli esami strumentali del caso; ecco quanto dovrà stare fermo il francese

Una vittoria importante quella della Juventus in casa dell’Empoli; successo che permette ai bianconeri di tenere la scia di Inter e Milan (prime a punteggio pieno) e preparare, nel migliore dei modi, il big match contro la Lazio in programma dopo la sosta per le nazionali. I bianconeri sperano di poter contare su due elementi molto importanti, Gatti e Pogba; entrambi i giocatori, infatti, sono usciti non al meglio dalla sfida in casa dell’Empoli.

E’ chiaro come a preoccupare maggiormente il popolo bianconero sia il centrocampista francese; ‘per Pogba, dopo le difficoltà della scorsa stagione, si temeva un nuovo stop. Situazione obiettivamente ingestibile per un giocatore che vuole essere al cento per cento della condizione fisica in modo da dare una grossa mano alla squadra.

Per quanto riguarda Gatti, il difensore ha avuto una crescita costante da quando è arrivato nella Torino bianconera diventando un vero e proprio pilastro della difesa bianconera. I due, quindi, sono elementi fondamentali all’interno della rosa di Allegri; il tecnico dopo l’esito degli esami può tirare un sospiro di sollievo.

Sospiro di sollievo per Allegri: le condizioni di Pogba e Gatti

“Paul Pogba e Federico Gatti sono stati sottoposti nella giornata di oggi ad esami strumentali presso il J|Medical in seguito agli infortuni riportati ieri durante la gara con l’Empoli.

Gli accertamenti diagnostici di Paul Pogba hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato un lieve sovraccarico a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra, mentre Federico Gatti ha riportato una distorsione della caviglia sinistra.

I due calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica“.

Questo, dunque, gli esito degli esami strumentali a cui si sono sottoposti Pogba e Gatti con il tecnico bianconero che può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni dei suoi due giocatori. La sosta per le nazionali può venire in soccorso della Juventus che spera, in vista della ripresa del campionato, di poter contare sul centrocampista e sul difensore.

La partita con la Lazio sarà già un banco di prova importante per i ragazzi di Allegri e le ambizioni di una squadra che, con una sola partita a campionato, vuole lottare fino alla fine per lo scudetto; la speranza è di poter contare su due giocatori importanti come Pogba e Gatti che possono offrire soluzioni alternative in più nel corso della partita.