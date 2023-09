Il difensore dice no: un big rifiuta l’Arabia

Una notizia che va in controtendenza con il calciomercato di questa estate dominato dai club sauditi

In un afoso trimestre caratterizzato dalle molteplici tentazioni milionarie per i big del calcio internazionale, arriva un secco no di un top player che rispedisce subito al mittente la ricca offerta.

David Alaba ha rifiutato l’Arabia. Come riporta ‘Relevo’, il difensore austriaco ha declinato la proposta dell’Al-Ittihad. La formazione saudita di Kantè e Benzema avrebbe voluto mettere le mani su un altro calciatore del Real Madrid. Questa volta però ha trovato la porta chiusa, con il giocatore che senza tentennamenti ha declinato l’offerta. La scelta sarebbe dettata dalla volontà di proseguire la propria esperienza in Spagna, alla ricerca dei successi nelle maggiori competizioni nazionali ed europee. Il difensore, particolarmente apprezzato da Carlo Ancelotti, è uno degli uomini chiave della formazione, vista anche la pesante assenza di Eder Militao. Lo stesso club, visto che il calciomercato spagnolo si è già concluso, non avrebbe potuto sostituire il calciatore e avrebbe perso una pedina fondamentale. Incassato il rifiuto, l’Al-Ittihad si guarda intorno, e potrebbe bussare alla porta del Betis per prelevare Luiz Felipe.