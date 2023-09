Gli ultras contro il nuovo acquisto: “Una macchia per il club”

La tifoseria ha diffuso un duro comunicato contro la scelta del club di concludere l’operazione

Una presa di posizione molto forte quella adottata dal gruppo ultras nei confronti del club dopo aver annunciato l’acquisto del difensore a parametro zero. La ‘Biris Norte’, nel comunicato diffuso suoi propri social, non ha utilizzato mezzi termini per attaccare pubblicamente sia il calciatore che la stessa società per la scelta effettuata.

Ad ogni modo, nonostante le scuse rivolte nel giorno del suo ritorno ufficiale al Siviglia, non sorprende l’ostilità riservata da parte della tifoseria nei confronti di Sergio Ramos. Dopo aver lasciato giovanissimo il club andaluso, il centrale si è reso protagonista negli anni di scontri ad alta tensione da avversario con la maglia del Real Madrid. Una rivalità che ha raggiunto il suo culmine nel gennaio 2017, in un match che vide il difensore spagnolo provocare il pubblico di Siviglia in seguito ad un rigore trasformato come reazione agli insulti ricevuti nel corso del match.

Episodio, questo, che dalle parti del Sanchez Pizjuan non è stato certo dimenticato: “Come gruppo ultra del Siviglia da quasi 50 anni, vogliamo esprimere il nostro rifiuto a chi ha proposto questo acquisto. Non ci muove né l’odio né il rancore, solo l’amore e l’orgoglio per il nostro club, la sua storia e i suoi tifosi. Crediamo che la sola proposta di questo acquisto già presentava una mancanza di rispetto ai valori che ci hanno fatto grandi, ai simboli e alle leggende che hanno difeso il nostro simbolo, ai migliaia di sivigliani che hanno sofferto il disprezzo di questo calciatore in passato”.

Tifosi del Siviglia contro Sergio Ramos: “Non fanno gli interessi del club”

Sotto accusa anche la società, attaccata dalla Biris Norte di aver fatto solamente l’interesse di qualche dirigente con il ritorno a zero di Sergio Ramos.

Questo il messaggio recapitato al Siviglia: “Pensiamo che questo acquisto beneficia più gli interessi di alcuni dirigenti che non capiscono, né comprendono ciò che fa grande il Siviglia e solo guardano ai loro interessi personali e/o economici. Noi non siamo come loro e sempre staremo dalla parte del Siviglia FC, ma non di chi lo macchia con le sue scelte”.