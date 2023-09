Fiorentina, cessione all’estero: Italiano non lo ha mai visto

Il mercato in Serie A è finito, altri ancora no e la Fiorentina ha ceduto un giocatore ormai fuori dal progetto di Italiano

Il calciomercato estivo si è concluso e, da questo momento, si può parlare solamente di campo; la Fiorentina ha cambiato diversi elementi con l’obiettivo di essere protagonista sia in Serie A sia in Conference League. L’ultima partita dei ragazzi di Italiano, in casa dell’Inter, non è andata bene ma affrontare i nerazzurri, in questo momento, è decisamente complicato.

Come abbiamo detto, sul mercato la Fiorentina ha cambiato diversi giocatori; movimenti non solo in entrata ma anche in uscita dove i viola hanno completato una trattativa anche in queste ore di mercato. In Grecia, infatti, la sessione estiva è ancora aperta e i viola hanno ceduto Kokorin all’Aris Limassol. Il classe 1991 era ormai fuori dai progetti tecnici di Italiano e con la maglia viola avrebbe avuto decisamente poco spazio.