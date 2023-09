Da Palladino a De Rossi, arriva il comunicato UFFICIALE

La pausa per le Nazionali viene sfruttata dagli allenatori di Serie A. Da Palladino a De Rossi: le ufficialità della Figc

Il campionato di Serie A si è fermato per la prima delle tre soste previste per la Nazionale. Tra le sorprese in positivo e quelle in negativo, è già tempo di fare i primi bilancio sull’avvio della stagione.

A punteggio pieno sono rimaste soltanto Inter e Milan, che tra poco più di dieci giorni daranno vita ad un super derby della Madonnina prima di fare il loro esordio in Champions League. Stupisce l’ottimo avvio del Lecce, terzo a pari punti con la Juventus e ancora imbattuto, così come il Verona che nonostante la sconfitta contro il Sassuolo resta appaiato al Napoli capolista. Tra le noti dolenti, invece, c’è sicuramente la Roma, penultima con un punto in tre partite, davanti soltanto all’Empoli ancora fermo al palo. Dopo l’exploit della scorsa annata, forse ci si aspettava di più anche dal Monza, sebbene dopo la sessione estiva di calciomercato Raffaele Palladino stia cercando di trovare nuovi equilibri.

Figc, non solo De Rossi: i nuovi allenatori col tesserino Uefa Pro

Proprio il tecnico dei brianzoli, sfruttando la pausa delle Nazionali, ha ottenuto oggi a Coverciano il patentino di allenatore Uefa Pro necessaria a guidare squadre in Champions ed Europa League dopo il tesserino che lo abilitava ad allenare in Serie A.

Tra gli altri big ad aver superato con successo l’esame ci sono di abilitazione, annuncia la Figc nel comunicato, ci sono anche Daniele De Rossi, reduce dalla breve e infruttuosa esperienza sulla panchina della Spal; Marco Amelia, fermo dal 2021 dopo aver allenato il Prato; Andrea Barzagli, escluso dallo staff della Nazionale dopo il cambio di ct da Mancini a Spalletti; e infine Alberto Aquilani, che ha da poco iniziato la sua prima avventura da professionista in Serie B con il Pisa.