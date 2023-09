“Allegri dice p*******e. Roma inguardabile”: Cassano torna all’attacco

Dopo la terza giornata di Serie A, Antonio Cassano tramite un video sul suo profilo Instagram ha tirato le somme relativamente ai bocciati di turno. Nel mirino ancora Mourinho ed Allegri

È tempo di stilare il quadro della situazione arrivati alla prima sosta per le Nazionali della stagione, che va ad interrompere il ritmo che i club stavano iniziando a prendere. La terza giornata di Serie A ha dato inoltre particolari indicazioni per quanto riguarda anche Roma, Napoli e Juventus.

Proprio su queste tre squadre va a focalizzarsi il giudizio di Antonio Cassano, che con un video pubblicato sul suo profilo Instagram è andato ad analizzare la situazione del terzo turno di Serie A con i bocciati di giornata.

Il primo a finire nel mirino dell’ex calciatore di Roma, Milan e Inter è stato Josè Mourinho, visto l’avvio pessimo dei giallorossi: “Tre partite e un punto. La squadra è inguardabile. Non può fare un punto senza fare tre passaggi, giocando un calcio inguardabile ed osceno. Lui poi è bravo a girarsi le frittate. Super bocciato“.

Dalla Roma alla Juventus, Cassano scatenato: nel mirino Mourinho e Allegri

Al netto di Mourinho e del gioco offerto dai giallorossi, nel mirino critico di Cassano ci è finito anche il Napoli, andato ko in casa contro la Lazio: “Il Napoli le prime tre partite ha fatto grande fatica. Se eviti Lobotka nel modo di giocare significa che le conseguenze sono queste. Il Napoli per ora in tre partite lo boccio, poi vedremo”.

Dulcis in fundo nell’analisi di Cassano ha trovato posto anche Massimiliano Allegri, che con la sua Juventus ha dato buoni segnali tornando alla vittoria in trasferta contro l’Empoli. Le dichiarazioni dell’allenatore toscano hanno però colpito negativamente l’ex fantasista barese, che non ha perso occasione per tornare all’attacco anche con parole molto forti: “Terzo bocciato la comunicazione di Allegri. Lui dice, con 18 nazionali, che con la pistola deve fare guerra ai carrarmati, bah. Cosa dici ai 18 nazionali, le favole? Come al solito parla e dice p*******e, bocciatissimo”.