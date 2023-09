“Squalifica nerazzurra e niente derby”: Inter-Milan s’infiamma

Il campionato è andato in pausa per dare spazio alle nazionali; il primo scorcio di stagione ha detto che la questione scudetto potrebbe essere affare di Milano. E’ chiaramente troppo presto per dare giudizi ma l’impressione è che Inter e Milan abbiano qualcosa in più rispetto alle altre pretendenti per il titolo; i rossoneri si sono imposti due a uno sul campo della Roma mentre i nerazzurri non hanno avuto problemi a regolare la Fiorentina con un netto quattro a zero dove Thuram ha trovato il primo gol con la sua nuova squadra.

Tre vittorie a testa per le due milanesi, nove punti a testa e i rispettivi attaccanti (Giroud e Lautaro) in grande spolvero; dopo la sosta per le nazionali ci sarà il derby e, nonostante sia solamente la quarta giornata, sarà già un test in chiave scudetto. Vincere significherebbe dare una spallata importante all’avversario e farà capire chi potrà essere favorito in un duello che è solamente alle battute iniziali.

Non sarà della partita Tomori; il difensore rossonero, nella trasferta all’Olimpico contro la Roma, è stato espulso dopo due falli (da cartellino giallo) su Belotti; assenza pesante per il Milan considerando l’importanza del giocatore e la sua leadership all’interno del sistema di gioco rossonero. Anche l’Inter ha rischiato di non poter contare su un top player ma il giocatore è stato graziato.

Inter, Barella ha rischiato di saltare il derby: polemiche a fine primo tempo

Nell’ultima giornata di campionato, l’Inter ha battuto quattro a zero la Fiorentina ma la serata, praticamente perfetta, poteva essere rovinata da quanto successo alla fine del primo tempo. Il direttore di gara, infatti, ha estratto un cartellino giallo nei confronti di Barella che ha continuato a lamentarsi rivolgendo parole poco carine all’arbitro.

Una reazione decisamente scomposta e che avrebbe anche potuto portare il direttore di gara ad estrarre il cartellino rosso; decisamente eccessive le proteste del centrocampista che, come detto, ha rischiato e non poco di finire in anticipo la partita e saltare il derby dopo la pausa nazionali.

Episodio che ha infiammato la sfida tra Milan ed Inter considerando anche quanto successo a Theo Hernandez contro il Torino; il difensore ha sì protestato contro l’arbitro (ricevendo un cartellino giallo) ma in maniera meno veemente rispetto alle polemiche, reiterate, di Barella nel match contro la Fiorentina. Al derby scudetto mancano ancora diversi giorni ma la partita inizia già ad infiammarsi; ci attende una partita ricca di contenuti e decisamente elettrica.