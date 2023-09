Juventus, da Allegri a Conte: l’annuncio del grande ex fa sognare i tifosi

Le parole di Carrera ai microfoni di TV PLAY non sono passate di certo inosservate. Ecco quanto rivelato anche a proposito di Max Allegri

La vittoria in campionato maturata sul campo dell’Empoli ha messo in mostra una buona Juventus. Pur senza strafare, gli uomini di Allegri non hanno mai dato la sensazione di soffrire la verve dei toscani, chiudendo la gara con un comodo 0-2.

Nel post partita a prendersi la scena, oltre al rebus rappresentato dalle condizioni fisiche di Pogba (poi sciolto dal comunicato ufficiale), sono state anche e soprattutto le parole di Max Allegri. Il tecnico livornese, tra i tanti temi trattati, ha toccato anche quello relativo alla corsa Scudetto. Secondo l’allenatore della Juventus, la sua squadra deve fare la corsa per il quarto posto. A giudizio di Allegri, infatti, le milanesi e il Napoli sarebbero più attrezzate della Juventus, che non può fare altro che “provare a rimanere il più attaccata possibile” al (probabile) trenino di testa.

Parole che ha commentato anche Massimo Carrera, che intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TV PLAY ha espresso il suo parere proprio su quest’ultimo giudizio di Max Allegri: “La Juve deve avere sempre l’ambizione di vincere. Non ho ancora visto nessuna partita, non riesco a giudicarla. Ma sento che fa ancora fatica nel gioco anche se con l’Empoli ha vinto. Ma deve ritornare ad essere la Juventus di anni fa.”

Juventus, il ‘consiglio’ di Carrera ad Allegri: “Faccia come Conte”

Ecco perché, secondo Carrera, quelle di Allegri sarebbero “frasi che si dicono per mettere le mani avanti. Quando non hanno la sicurezza di avere una squadra tra le favorite”. Dopo aver lavorato per tanti anni con Conte, inevitabile prendere il tecnico pugliese come metro di paragone al quale conformarsi.

A tal proposito il consiglio di Carrera non si è fatto attendere: “Il grande merito di Conte fu quello di riuscire a formare un gruppo. Allegri dovrebbe ugualmente essere bravo a costruire un gruppo che sia in grado di remare dalla stessa parte. Solo così si possono ottenere risultati.”

Infine un giudizio su Chiesa: “Quando si ha un infortunio non si deve avere fretta, ma bisogna testare con calma tutti i miglioramenti. Volendo strafare, infatti, si rischiano problemi. Si vede che Chiesa sta lavorando: ha ritrovato gamba.”