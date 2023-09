Inter, Zhang lo ha già venduto: “120 milioni dal Real Madrid”

Focus sul calciomercato Inter e su Mourinho nella diretta twitch di Tv Play

Bella, sicura di sè, solida. Queste le caratteristiche della ‘nuova’ Inter di Simone Inzaghi, capolista insieme al Milan e a punteggio pieno dopo le prime tre giornate. Eppure questa estate la rosa è stata rivoluzionata, per molti indebolita con le partenze di calciatori del calibro di Onana, Brozovic e Dzeko. Senza dimenticare il mancato ritorno di Lukaku.

A proposito di partenza illustri, se Zhang dovesse continuare a rimanere alla guida del club, ecco che nella prossima estate i dirigenti potrebbero essere costretti ad almeno un altro grande ‘sacrificio’ in sede di calciomercato.

Intervenuto nella diretta twitch di Tv Play, Fabio Santini fa il nome di Nicolò Barella, la nota stonata di questo eccellente avvio di campionato della squadra nerazzurra.

Stando a Santini, il futuro di Barella sarà lontanissimo da Milano. Per la precisione in Spagna, a Madrid, sponda Real: “L’Inter, lo ribadisco, ha preso Frattesi perché l’anno prossimo venderà Barella. Probabilmente al Real Madrid, che è pronto a investire 120 milioni di euro“.

Perez è un estimatore di Barella, lo è di più Ancelotti che però dal 2024 dovrebbe guidare il Brasile, ma vedremo se davvero arriverà a offrire tanto per il suo cartellino.

Tv Play, Santini contro Mourinho: “È un ex allenatore. Conte possibile sostituto”

Barella ha condiviso tre stagioni importanti con Romelu Lukaku, tornato in Italia ma alla Roma. Il belga era il grande desiderio di Allegri, però alla fine è passato alla corte di Mourinho, suo allenatore già al Chelsea e al Manchester United. Pure il portoghese, come il tecnico bianconero, è nel mirino per via dell’inizio horror di stagione, appena 1 punto in tre partite.

“Il problema della Roma è proprio Mourinho, che è un ex allenatore. In questi ultimi mesi, per coprire il fatto che non riesce a cavare un ragno dal buco, ha fatto di tutto e di più per farsi mettere alla porta. Dovesse perdere un’altro paio di partite, credo che non ci sarebbe altra strada al divorzio. Conte al suo posto? Sì, è una possibilità – risponde Santini – Qualcuno molto vicino a lui mi ha detto che era stato contattato dalla Juventus e aveva chiesto espressamente Lukaku”.