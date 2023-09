Allegri non vede Vlahovic: “La Juve lo cede a gennaio”

Le ultime sul calciomercato Juventus e su Mourinho-Conte nella diretta twitch di Tv Play.

La Juventus ha ritrovato la vittoria a Empoli. Tutto facile per i bianconeri di Allegri, che però continuano a non convincere. Sia sul piano dei singoli, vedi Vlahovic, che sotto l’aspetto del gioco. E qui sul banco degli imputati c’è sempre il tecnico livornese: “Lui sa benissimo di allenare col plotone d’esecuzione pronto – ha detto Fabio Santini a Tv Play – L’avrebbero già mandato via se non ci fosse stata la clausola, se non gli avessero dovuto dare tutti quei soldi”.

Allegri nel mirino anche per le scelta puntare sulla coppia Chiesa-Vlahovic. Una scelta che, stando a Santini, rappresenta una sorta di “messaggio alla società che non gli ha preso un centravanti. Chiesa-Vlahovic è la coppia d’attacco peggio assortita della Serie A. Vlahovic non lo vede proprio, avrebbe riaccolto persino Morata…”.

A proposito di Vlahovic, Santini è netto: “Potrebbe lasciare la Juventus a gennaio“. Nel bel mezzo della stagione, quindi, il club targato Exor potrebbe privarsi del serbo, che ha cercato di piazzare in tutti i modi nel mercato estivo che si è da poco concluso.