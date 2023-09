Calvario Pogba: “Non è sfortuna, per la Juve come se non ci fosse”

Le dichiarazioni dei giornalisti dopo l’ennesimo stop del francese. Ecco il loro pensiero in merito al centrocampista

Non c’è pace di Paul Pogba. Il calciatore, dopo un contrasto a centrocampo, nel corso di Empoli-Juventus, si è fermato nuovamente.

Si tratta, verosimilmente, ancora una volta, di un problema muscolare. Farà gli esami per capire l’entità del problema dietro la coscia. Pogba, reduce da una lunghissima riabilitazione dopo l’operazione al ginocchio, che gli ha fatto saltare un’intera stagione, è chiaramente finito nel ciclone delle critiche. Stamani non si fa altro che parlare del centrocampista francese.

Juventus, calvario Pogba: parlano Focolari e Agresti

Lo ha fatto il giornalista Focolari, intervenuto ai microfoni di Radio Radio: “C’è il solito, ennesimo, infortunio muscolare di Pogba. Sta diventando quasi una presa in giro, non si può parlare di sfortuna. Nessuno discute le sue qualità tecniche, ma ha trotterellato da quando è entrato in campo e poi si è fatto male. È un calvario, purtroppo. La Juve non ci fa affidamento, è un peccato vedere questo ragazzo che non riesce a tornare quello che era”.

Dietro agli stop di Pogba non ci sarebbe solo una questione fisica, ma ben altro. Non ha dubbi Agresti, anche lui intervenuto in radio: “Per Pogba penso che sia diventata anche una questione mentale – afferma il giornalista -, non più soltanto una faccenda fisica, è condizionato in tutti i movimenti che compie. Poi, alla fine della partita, di nuovo quel problema muscolare. La sensazione è che ci sia qualcosa di altro rispetto alla questione fisica. Credo che la Juve debba lavorare come se lui non ci fosse, devi metterlo in preventivo, non puoi farci affidamento”.