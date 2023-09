Allegri fa chiarezza dopo l’esclusione: “Non è bocciato”

La Juventus ritrova la vittoria sul campo dell’Empoli, con alcune novità di formazione nello scacchiere iniziale. Allegri fa chiarezza sulle proprie scelte

La Juventus si prende il terzo posto in classifica dietro alle milanesi. Vittoria col minimo sforzo per i bianconeri di Massimiliano Allegri sul campo dell’Empoli, con l’irresistibile assolo di Chiesa nel finale che ha chiuso i conti sul 2-0 dopo il vantaggio nella prima frazione di capitan Danilo.

Nel mezzo il rigore sbagliato da Vlahovic che poteva chiudere anzitempo la contesa, allo scadere due legni con i neoentrati Milik e Kean. La ‘Vecchia Signora’ ha riscattato il passo falso contro il Bologna, bissando il successo esterno all’esordio con l’Udinese. Allegri perde però nuovamente Pogba e incrocia le dita sul centrocampista francese, che era andato anche a segno con una spettacolare volée prima che il VAR vanificasse il tutto per la posizione in offside di Vlahovic. Su Pogba si saprà di più nelle prossime ore dopo gli esami strumentali al quale si sottoporrà l’ex Manchester United al J-Medical.

Allegri ha cambiato nuovamente undici al ‘Castellani’ e non solo sulle corsie esterne dove sono partiti dal 1′ McKennie e Kostic. Novità anche nelle retrovie con la partenza da titolare di Gatti a spese di Alex Sandro. L’allenatore toscano ha motivato così la decisione in conferenza stampa: “A Udine ho preferito mettere Alex Sandro che aveva giocato bene. Adesso con l’Empoli ho scelto Gatti, ma non per bocciare Alex Sandro. Entrambi quando giocano sono sereni”. Danilo e Bremer sono gli insostituibili della difesa, mentre l’ex Frosinone e il brasiliano sono destinati a contendersi di gara in gara l’ultimo posto utile davanti a Szczesny.