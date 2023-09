Primo esonero in Serie A: i numeri lo hanno già condannato

Terza giornata di Serie A ancora in atto con le ultime gare prima della sosta per le Nazionali. È il momento di iniziare a tracciare il quadro della situazione: le quote sugli esoneri

Il campionato di Serie A è ripartito col botto con anche già le prime sorprese, gli scivoloni ed una partenza sprint in particolare che è quella del Milan. La curiosità era tanta tra i tifosi che attendevano il ritorno in campo dei propri beniamini. A mercato finito e con le prime tre giornate quasi completamente in archivio c’è la sosta per le nazionali all’orizzonte: il momento perfetto per iniziare a stilare un primo bilancio.

Detto della grande partenza di Stefano Pioli col Milan, fa riflettere invece l’inizio delle romane. Mourinho ha raccolto un solo punto in tre partite, attirando su di se tante critiche, mentre Sarri ha spezzato la serie di due ko di fila proprio ieri battendo il Napoli a domicilio. Allegri contro l’Empoli di Zanetti dovrà tornare a vincere dopo il mezzo passo falso contro il Bologna, mentre è inevitabile tenere sotto osservazione anche l’operato degli allenatori delle neopromosse: Di Francesco e Gilardino su tutti.

La Serie A arriva alla sosta: da Di Francesco a Zanetti, le quote del primo esonero

Spuntano infatti anche le prime quote relative al primo esonero della stagione di Serie A. La prima panchina a rischiare secondo i bookmakers è quella di Eusebio Di Francesco.

Si tratta dell’unico addio quotato sotto al due: 1.50 Snai, 1.85 Sisal e 1.40 Eurobet. A seguire occhio alla quota esonero/dimissioni di Paolo Zanetti a 2.05 con Eurobet, mentre a 2.10 c’è Gilardino su Sisal e a 2.50 Paulo Sousa.

Tra i big invece spicca il 4,00 di Sarri, che comunque fa stare tranquilli, mentre sono elevatissime le quote di tutti gli altri. 9,00 per Mourinho e Allegri, 10,00 per Garcia e 11,00 per Pioli fino alla quota 18,00 di Simone Inzaghi.

Nessun rischio quindi tra le panchine dei top club, mentre la prima testa che rischia di saltare, secondo i bookmakers, è quella di Di Francesco che col Frosinone ha comunque messo in scena un ottimo avvio con ben 4 punti raccolti ed una prestigiosa vittori contro l’Atalanta. Occhio però anche e soprattutto a Zanetti ad Empoli.