Milan, da esubero alla Champions: Pioli fa fuori il nuovo acquisto

Il Milan fa bottino pieno in campionato, tre su tre per la squadra di Pioli. Domani la lista per la Champions League: possibile sorpresa per i rossoneri

Il Milan vola grazie a un super Leao e al sempreverde Giroud. Lezione alla Roma e rossoneri che restano a punteggio pieno in campionato.

Adesso la sosta per le Nazionali, con Stefano Pioli che si gode il primato con nove punti in classifica in attesa del derby contro l’Inter in programma al ritorno in campo il 15 settembre. Ciclo di fuoco dopo la sosta per il ‘Diavolo’ che inizierà anche la sua campagna in Champions League, dove la dea bendata non è stata troppo benevola considerando che le avversarie del Milan nel girone saranno Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e il Newcastle dell’ex Tonali.

Milan, fuori Pellegrini nella lista Champions: Pioli ripesca Caldara

Entro domani Pioli dovrà ufficializzare la lista dei 23 per la prima fase della massima competizione europea e potrebbe esserci una sorpresa tra i nomi a disposizione del tecnico di Parma.

Alla fine nella rosa Champions del Milan potrebbe infatti rientrare Mattia Caldara, tra gli esuberi per tutta la finestra estiva del mercato. Il difensore ex Atalanta e Juventus non è riuscito a trovare una sistemazione e così l’allenatore rossonero starebbe valutando la possibilità di inserirlo come quarto italiano (insieme a Mirante, Florenzi e Sportiello, mentre Pobega e Calabria sono giocatori formati nel club) nell’elenco per la ribalta europea. A farne le spese sarebbe in questo caso il nuovo acquisto Marco Pellegrino: oltre a Caldara in difesa, il giovane argentino lascerà spazio al neoarrivato Jovic nella lista definitiva di Pioli.