Inter, c’è (ancora) un escluso eccellente. L’accoglienza per Pavard

L’Inter ospita la Fiorentina nel match della terza giornata del campionato di Serie A. I tifosi nerazzurri in fermento per l’esordio del nuovo acquisto Pavard

Ovazione per i titolari e Simone Inzaghi, applausi scroscianti anche per i nuovi arrivati Pavard e Klaassen.

Questa l’accoglienza di San Siro all’Inter, che contro la Fiorentina cerca la terza vittoria consecutiva in questo inizio di stagione per agganciare i cugini del Milan in vetta alla classifica, in attesa del primo derby stagionale del 15 settembre al ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali. Inzaghi conferma l’undici vittorioso contro Monza e Cagliari, con Frattesi che parte ancora dalla panchina e Thuram preferito nuovamente ad Arnautovic. I tifosi nerazzurri fremono però per l’esordio di Benjamin Pavard, che almeno inizialmente siederà in panchina. Per il difensore francese ex Bayern Monaco potrebbe esserci spazio per uno spezzone di gara nella ripresa.

Out invece Sanchez, non ancora al top della condizione, mentre l’allenatore piacentino dovrà rinunciare ancora una volta ad Acerbi e per l’occasione anche a Sensi, ai box per un leggero affaticamento muscolare. In panchina va anche Agoume, che l’Inter non è riuscito a piazzare sul mercato nell’ultima finestra estiva chiusasi venerdì sera.