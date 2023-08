Rifiuta tutte le offerte: adesso può restare all’Inter | CM.IT

Mancano ormai due giorni alla chiusura del mercato estivo: rimane incerto il futuro all’Inter, i possibili scenari

Resta tutto da decifrare il futuro di Lucien Agoume, malgrado si avvicini il gong della finestra estiva del mercato.

Il giovane centrocampista rimane in uscita dall’Inter ma al momento – come raccolto da Calciomercato.it – ha rifiutato tutte le proposte che sono arrivate dall’Italia e in particolare dall’estero (ultima dall’Almeria). L’entourage del francese sta vagliando altre possibili destinazioni, con l’agente atteso in Italia per trovare una soluzione per il proprio assistito.

Agoume, se non riuscirà a trovare una soluzione soddisfacente entro venerdì, potrebbe a questo punto anche restare alla corte di Inzaghi specialmente se l’Inter non si muoverà sul mercato per un altro centrocampista.

Per il classe 2002 il club nerazzurro sta cercando una cessione a titolo definitivo (valutazione 5-6 milioni di euro), ma aprirebbe anche al prestito. Agoume, sotto contratto fino al giugno 2025, nella scorsa stagione ha indossato a titolo temporaneo la maglia del Troyes in Ligue 1.