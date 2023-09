Resta all’Inter ma va KO: doppia assenza per Inzaghi

L’Inter prosegue la preparazione in vista del match di campionato contro la Fiorentina: probabile un doppio forfait nello scacchiere di Inzaghi

A meno di colpi di scena sarà ancora all’Inter il futuro di Stefano Sensi, nonostante l’ultimo arrivo in nerazzurro di Klaassen.

La dirigenza di Viale della Liberazione aveva già sciolto nei giorni scorsi le riserve sul centrocampista ex Monza e Sassuolo, con il quale a mercato finito di parlerà del rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Intanto Sensi rischia di saltare il prossimo match con la Fiorentina, in programma domenica pomeriggio al ‘Meazza’. Il giocatore ha accusato un lieve affaticamento muscolare nell’ultimo allenamento ad Appiano Gentile e una convocazione per la sfida di campionato contro i viola è in forte dubbio.

Sensi non è sul mercato, anche se non soprattutto per mancanza di offerte. Nelle prossime settimane il suo agente e l’Inter dovrebbero proseguire i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024.

Da valutare anche le condizioni di Alexis Sanchez, non ancora al top a livello fisico dopo il ritorno con la casacca nerazzurra. Simone Inzaghi deciderà domani dopo la rifinitura se convocare o meno l’attaccante cileno per la gara con la Fiorentina.