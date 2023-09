Firma con la Juventus: adesso Allegri è meno saldo

Cambia il futuro con la maglia della Juventus: apre alla firma, a rischiare così è Allegri sulla panchina bianconera

Mesi tormentati per Dusan Vlahovic, adesso punto fermo della Juventus dopo un’estate in bilico e il rincorrersi dei rumors di mercato che lo volevano lontano dalla Continassa.

Si è scritto e detto tanto sul futuro del centravanti serbo, con il possibile scambio con Romelu Lukaku che ha catalizzato l’attenzione prima che il tutto naufragasse con l’arrivo alla Roma del bomber belga e la conferma alla corte di Allegri dell’ex attaccante della Fiorentina. La Juve chiedeva 40 milioni al Chelsea, oltre al cartellino di ‘Big Rom’, per finalizzare il passaggio in quel di Londra di Vlahovic, richiesta però ritenuta eccessiva dai ‘Blues’ che hanno quindi abbandonato la pista. Vlahovic intanto aveva già mandato diversi segnali in campo e sui social sulla sua volontà di restare in maglia bianconera e in queste prime due giornate di campionato è stato certamente tra i più positivi della squadra di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, dall’addio al rinnovo: si ribalta il futuro di Vlahovic

Già due reti in altrettante gare per il numero nove, con Giuntoli e Manna che adesso pensano al prolungamento di contratto oltre il 2025 per il 23enne centravanti.

Un modo per rinnovare ulteriormente la fiducia a Vlahovic e spalmare meglio il pesante ingaggio da oltre 7 milioni di euro netti a stagione sul bilancio della società. Anche il serbo e il suo entourage hanno aperto le porte alle negoziazioni, con i tifosi (sempre schierati alla parte del giocatore) che intravedono un altro segnale nell’eventuale rinnovo con la Juventus. Allegri aveva dato il placet allo scambio con Lukaku e secondo i sostenitori bianconeri la firma sul nuovo contratto di Vlahovic potrebbe significare l’addio dell’allenatore livornese a fine stagione. Intanto l’ex Fiorentina è più affamato che mai, con l’unico obiettivo di prendere in mano l’attacco della ‘Vecchia Signora’ dopo essersi messo alle spalle i profili fisici che lo avevano frenato nell’ultima stagione.