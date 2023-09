C’è chi dice no all’Arabia: Sergio Ramos giocherà la Champions

Il difensore spagnolo, torna a casa, indosserà la maglia numero quattro. Ecco da dove ha deciso di ripartire il centrale

Dopo un’avventura non proprio esaltante con la maglia del Psg, Sergio Ramos ha deciso di tornare a casa, per chiudere la sua carriera.

Non ci sarà così l’approdo in Arabia Saudita, come molti avevano ipotizzato. Il giocatore, che lo scorso 30 marzo ha compiuto 37 anni, sembrava dover approdare all‘Al Ittihad per raggiungere l’ex compagno al Real Madrid Karim Benzema, ma la scelta è stata un’altra. In Spagna, infatti, non hanno alcun dubbio: Sergio Ramos, come riporta El Chiringuito Tv, giocherà con la maglia del Siviglia, con il numero quattro alle spalle.

Riecco Sergio Ramos: il difensore riparte dal Siviglia

Per il classe 1987 si tratta di un vero e proprio ritorno a casa, avendo indossato la maglia del club andaluso fin dalle giovanili, prima dell’avventura al Real Madrid, dal 2005 al 2021.

Ramos, dopo due stagioni al Psg (solo 13 presenze il primo anno e 45 nel secondo), è dunque pronto a ripartire dal Siviglia. Una scelta che gli permetterà di giocare ancora ad altissimi livelli e di sognare la Champions League. La fase finale, d’altronde, appare davvero alla portata degli andalusi, che si sono qualificati vincendo l’Europa League. Nel gruppo, il Siviglia dovrà giocarsela con Arsenal, Psv e Lens.