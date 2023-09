Allerta meteo, UFFICIALE rinviato il big match

Salta un big match molto importante in Liga a causa del maltempo. L’allerta meteo ha colpito la capitale spagnola: il comunicato ufficiale

Il weekend dei grandi campionati europei prosegue ma non senza sorprese. Mentre in Italia ieri sera abbiamo registrato la caduta dei campioni in carica del Napoli, in Spagna il pubblico del Bernabeu ha potuto applaudire la quarta vittoria di fila del Real Madrid. Un campionato, quello iberico, che oggi pomeriggio avrebbe dovuto registrare il big match tra l’Atletico e il Siviglia.

Uno spartiacque molto importante soprattutto per gli andalusi, visto l’avvio terrificante, ma che non si giocherà più nella giornata di oggi. La conferma è arrivata da un comunicato ufficiale della stessa Liga, che a causa della situazione meteorologica che incombe su Madrid ha preferito non rischiare.

Nella nota ufficiale si legge: “Vista la situazione meteorologica eccezionale a Madrid, dopo l’allarme rosso dell’AEMET e le raccomandazioni del Comune di Madrid, LALIGA, dopo aver analizzato la situazione e avuto colloqui in mattinata con il Presidente della RFEF, il Presidente del Consiglio Superiore de Deportes e gli amministratori delegati di Atlético de Madrid e Siviglia, ha deciso di rinviare la partita inizialmente prevista per oggi alle 18:30 al Cívitas Metropolitano di Madrid”.

La gara, come si apprende dalla stessa nota, sarà rinviata a data ed orario da destinarsi prossimamente dalla Liga.