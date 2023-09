Allegri non pensa allo Scudetto: “Inter, Milan e Napoli avanti”. Poi il messaggio a Chiesa e Vlahovic

Massimiliano Allegri commenta la vittoria della sua Juventus sul campo dell’Empoli. Le dichiarazioni del tecnico bianconero

La Juve di Allegri ritrova subito la vittoria dopo il passo falso col Bologna. Ad Empoli decidono capitan Danilo e Chiesa.

Nel post partita, però, è scattato l’allarme Pogba. Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, Massimiliano Allegri ha confermato i nuovi problemi fisici del francese: “Ora non sappiamo niente, ha sentito una fitta dietro. Vediamo l’esito degli esami domani o dopodomani. Mi spiace, perché era entrato bene”.

Su Vlahovic e Chiesa: “Hanno fatto una buona gara tutte e due, stanno crescendo, contento che Fede abbia fatto gol. Dispiace per Dusan che ha sbagliato il rigore ma ha fatto una buona gara e rispetto alla gara di Udine, dove aveva fatto gol. Ha giocato una buona gara tecnicamente valida così come Fede, sono stati vicino. Abbiamo avuto delle buoni soluzioni e possiamo solo migliorare così come quando sono entrati Milik e Kean. C’è bisogno di tutti e di un ritmo alto per impensierire le squadre avversarie ed entrare tra le prime quattro”.

Allegri ha poi parlato anche ai microfoni di ‘DAZN’. Così sull’obiettivo Scudetto: “Il DNA della Juventus non va perso, ne abbiamo uno specifico dove c’è una squadra che lotta e che non molla una sola virgola. Dobbiamo arrivare al 30 dicembre tra le prime quattro o attaccati a loro. Già essere lì vicino a Inter e Milan, che hanno molte possibilità di vincere lo Scudetto, è una soddisfazione”.