Tempi ristretti e trasferimento saltato: la Lazio incolpa lo United

Il club di Lotito sognava il colpo last minute, saltato per tempi tecnici troppo lunghi per l’ultimo giorno di calciomercato

Mason Greenwood alla Lazio. Questa la suggestione che era nata ieri in mattinata, nell’ultimo giorno di calciomercato. Il calciatore dello United, dopo le complicate vicende extra campo, non avrebbe fatto parte della rosa dei Red Devils per questa stagione.

Così è nata l’idea della Lazio, alla ricerca di un jolly offensivo che avrebbe fatto molto comodo nelle rotazioni per la Champions League. L’esterno inglese, lontano da quasi due anni dal rettangolo verde, avrebbe rappresentato un profilo importante per Sarri, aggiungendo qualità ad un reparto offensivo già di livello. Tuttavia l’operazione, impostata nell’ultimo giorno di mercato, si è trasformata in una corsa contro il tempo, con la Lazio che è stata costretta ad abbandonare la pista. Nel frattempo il calciatore si è trasferito al Getafe, visto che il calciomercato in Spagna ha chiuso qualche ora dopo ed è stato possibile ufficializzare l’arrivo in prestito del classe 2001.

Lazio-Greenwood: le parole di Lotito

Nonostante il gradimento di Maurizio Sarri per il possibile trasferimento e i tentativi in extremis della Lazio, l’affare non è stato concluso.

Claudio Lotito, amareggiato per non aver preso il talento dello United, ha parlato ai microfoni de ‘La Lazio siamo noi’ : “Ci ho provato fino all’ultimo minuto, ma il Manchester United non ha controfirmato in tempo. Il calciatore voleva venire da noi.” Un acquisto che avrebbe dato all’allenatore toscano una freccia in più nel proprio arco.