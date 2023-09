Roma-Milan, pietra tombale su Mourinho: “Allenatore finito”

Un solo punto in tre partite e prestazioni piuttosto negative: Mourinho subito nel mirino dopo il ko col Milan

È iniziata nel peggiore dei modi la nuova stagione della Roma di Josè Mourinho. Arrivati alla sosta per le Nazionali, la squadra giallorossa ha raccolto un solo punto in tre partite con prestazioni tutt’altro che convincenti.

Il Milan di Pioli, sempre in controllo all’Olimpico, è già a +8 in campionato. Rovinato l’esordio di Lukaku, e dopo Dybala si è fermato per infortunio anche Aouar. Nel mirino è finito anche Josè Mourinho per la prestazione offerta ieri: la Roma è apparsa spesso remissiva, creando pochi pericoli dalle parti di Maignan. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it, il tecnico portoghese è già in discussione.

Guardando la “lieve” differenza di gioco tra le squadre in #RomaMilan ho pensato alla superficialità dei detrattori di #Pioli soprattutto considerando che #Mourinho viene generalmente esaltato. Il mondo alla rovescia in pratica — Salvatore Califano (@AvvCalifano) September 2, 2023

Per come la vedo io, Roma dominata ma, a parziale giustificazione, un grande Milan e tante assenze importanti. Non era il caso che Mou la buttasse in polemica, con il Lukaku visto ieri sera potrà giocarsela con tutti.

Ecco basta che inizi a giocare invece di picchiare #RomaMilan — Matteo Allocopicas 🔴⚫️🔴⚫️ (@allocopicas) September 2, 2023

#Mourinho non è più in grado di fare l’allenatore.

Un gioco obsoleto con giocatori come Celik Belotti Smalling El Sharawi Ouare Paredes?

Non scherziamo!

Di questo passo anche con Lukaku farà fatica a finire nella parte sx della classifica.

Addetto stampa SÌ.

Bravo comunicatore. — Lello Pinto (@Raffael09417931) September 2, 2023

Se la @OfficialASRoma e #Mourinho già sanno che questo è il loro ultimo anno insieme è meglio che si separino subito com’è stato con Spalletti-Ranieri nel 2010. L’atteggiamento della squadra è tipico di chi sa già tutto.#RomaMilan è stato uno scempio per noi tifosi. — 💛💘🏆🌟🌟🌟🌟🌟 (@andrea_v1971) September 2, 2023

@friedkingroup se lo cacciate oggi il nuovo allenatore ha 17 giorni per preparare la squadra,ma oggi perché domani già è tardi #Mourinho #ASRoma #Friedkin — Mirko (@Mirko77F) September 2, 2023

#Mourinho in silenzio stampa… che benedizione non dover leggere e sentire le sue cazzate — Jack Frusciante (@_RayPurchase_) September 2, 2023