Non solo Pogba, addio alla Juve per l’Arabia

Non solo Pogba in bilico, addio alla Juventus per l’Arabia. La ‘minaccia’ saudita incombe ancora sui bianconeri

È ancora viva la tentazione Arabia Saudita per Paul Pogba. Con il mercato in chiusura il prossimo 7 settembre, non sono infatti da escludere nuovi tentativi dei club arabi per il centrocampista della Juventus.

Ma la ‘minaccia’ saudita potrebbe arrivare anche per un altro big bianconero, Filip Kostic. L’esterno serbo è scalato nelle gerarchie di Massimiliano Allegri dietro a Cambiaso e Iling-Junior e, come raccontato da Calciomercato.it, nelle ultime ore di mercato è stato vicino al trasferimento in Premier e al West Ham.

Alla fine non si è fatto nulla, ma per l’ex Eintracht è ora aperta l’ipotesi Arabia Saudita. Possibile un tentativo arabo nei prossimi giorni anche per lui, la Juventus chiede circa 10-15 milioni di euro per il suo cartellino.

Calciomercato Juventus, l’Arabia Saudita anche su Kostic

Ci sarà tempo fino a giovedì prossimo, non sono dunque da escludere colpi di scena nemmeno sul fronte Kostic. Alla luce della nuova situazione in rosa, infatti, il giocatore è ora aperto all’addio.

Il costo del cartellino del calciatore né tantomeno l’ingaggio sarebbero un problema per i ricchissima club arabi. Non solo Pogba dunque: in casa Juventus gli occhi sono ancora puntati sulla situazione legata al futuro di Kostic.