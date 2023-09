Napoli-Lazio, probabili formazioni: Osimhen sfida Immobile, Politano favorito

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio, big match valido per la 3a giornata della stagione 2023-2024 di Serie A: Osimhen sfida Immobile, Politano favorito

Dopo i successi contro Frosinone e Sassuolo, i campioni d’Italia in carica si ripresentano per la seconda gara consecutiva al Maradona e lo fanno per il primo grande incrocio della stagione: quello contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri.

Gli azzurri avranno a disposizione l’11 titolare migliore sulla carta per affrontare la sfida, con Kvaratskhelia che tornerà titolare dopo l’assenza contro il Frosinone alla prima giornata e la panchina iniziale di domenica scorsa, prima dell’ingresso in campo con tanto di assist decisivo per Di Lorenzo nel secondo tempo.

I biancocelesti, dall’altra parte, devono subito scacciare una crisi iniziale di risultati che li ha portati a racimolare 0 punti nelle prime due uscite. Le sconfitte contro Lecce e Genoa hanno gettato subito nell’ombra Immobile e compagni, chiamati ora a fare risultato in casa dei campioni in carica.

Napoli-Lazio, le probabili formazioni dell’incontro

Tra i padroni di casa resta vivo il ballottaggio tra Olivera e Mario Rui, con il primo in leggero vantaggio per partire titolare. In avanti, con Kvara e Osimhen, dovrebbe rivedersi ancora una volta Politano dal primo minuto, a discapito di un Raspadori che potrebbe accomodarsi in panchina dopo due partite da titolare.

Nella Lazio pochissimi dubbi di formazione, il più grande riguarda Kamada, che potrebbe partire dall’inizio nonostante non abbia convinto ancora Maurizio Sarri. A creare il ballottaggio non sembrerebbe essere Vecino, acciaccato, ma il neo arrivato Guendouzi.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Garcia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnili, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All: Sarri

Napoli-Lazio, dove vederla in tv

La sfida tra Napoli e Lazio valida per la 2a giornata di campionato ed in programma dalle 20.45, sarà trasmessa su DAZN. Per guardare l’incontro basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV.

Il calendario di Napoli e Lazio

La squadra di Rudi Garcia, dopo la sosta, tornerà in campo in casa del Genoa, prima del debutto stagionale in Champions League contro il Braga e della seconda trasferta consecutiva in campionato in casa del Bologna.

Per la Lazio si prospetta un calendario ancora più ostico, con la sfida alla Juventus al rientro dalla sosta nazionale e quella in casa contro l’Atletico Madrid in Champions League, prima del match contro il Monza, sempre all’Olimpico nel weekend del 23 e 24 settembre.