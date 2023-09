Legni, Var e papere: il Bologna respira, Frosinone stoico a Udine

Tante emozioni nelle sfide del sabato pomeriggio in questa terza giornata del campionato di Serie A: vince il Bologna, solo pari per l’Udinese

Tre gol e tante emozioni nelle sfide del sabato pomeriggio di questa terza giornata di Serie A: cosa è successo in Bologna-Cagliari e Udinese-Frosinone.

Tante emozioni al Dall’Ara, dove un Bologna sfortunato riesce – con tenacia – a battere il Cagliari di Ranieri. Sfortuna per i felsinei che si palesa già al 7′, quando Jesper Karlsson calcia con forza e precisione dalla distanza, colpendo in pieno l’incrocio dei pali. E alla prima occasione il Cagliari passa in vantaggio col Zito Luvumbo che al 22′ approfitta di un lancio dalle retrovie per eludere la marcatura di Beukema e battere Skorupski con un mancino imprendibile.

La squadra di Thiago Motta ha un altro paio di occasioni, ma deve fare i conti con un Radunovic in grande giornata: il portiere ex Salernitana però non può nulla al 60′ quando Zirzkee, servito di prima da Kristiansen, va a calciare col mancino ristabilendo la parità. Al 75′ il Bologna avrebbe anche l’occasione per passare in vantaggio con un calcio rigore concesso per un tocco di mano: dal dischetto va Orsolini che calcia forte e centrale, prendendo in pieno la traversa. Nel finale, però, il Bologna trova la rete della vittoria: la firma è di Giovanni Fabbian, arrivato dall’Inter e bravo ad approfittare di una presa insicura di Radunovic sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nel finale il Bologna cala anche il tris con la doppietta di Zirzkee, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Orsolini.

Serie A, 3^ giornata: i tabellini di Udinese-Frosinone e Bologna-Cagliari

Nessun gol ma tanti colpi di scena anche tra Udinese e Frosinone: dopo 10′ ciociari vicini al vantaggio con Soulé che lascia partire un tiro-cross finito sul palo. Al 27′ la squadra di Di Francesco si vede concedere un calcio di rigore per un intervento scomposto di Ferreira su Gelli, ma al Var la revisione viene rivista per fuorigioco di Mazzitelli sulla conclusione di Harroui.

Copione che si ripete a parti invertite ad inizio ripresa quando Monterisi atterra Lucca dopo un duello: l’arbitro inizialmente indica il dischetto, poi dopo aver rivisto la scena al Var torna sui suoi passi. Al 50′ l’Udinese passa in vantaggio con un calcio di rigore di Romagnoli su cross di Thauvin, ma anche qui interviene il Var: sul traversone dell’attaccante bianconero la palla era uscita e così l’autorete è stata annullata.

BOLOGNA-CAGLIARI 2-1

22′ Luvumbo (C), 60′ Zirzkee (B), Fabbian

UDINESE-FROSINONE 0-0



La classifica: Milan 9*, Napoli 6, Inter 6, Verona 6*, Fiorentina 4, Juventus 4, Lecce 4, Bologna 4*, Frosinone 4*, Atalanta 3, Monza 3, Genoa 3, Sassuolo 3, Salernitana 2, Udinese 2*, Torino 1, Roma 1, Cagliari 1*, Lazio 0, Empoli 0

*una partita in più