La Lazio risorge a Napoli, a Bergamo è già Scamacca show

Non mancano le sorprese nelle ultime due partite di questo sabato di Serie A: ‘scherzetto’ di Sarri al Napoli con la Lazio che può recriminare anche per due gol annullati. L’Atalanta si impone sul Monza al Gewiss Stadium.

Al ‘Maradona’ il risultato si sblocca alla mezz’ora: la Lazio interrompe il forcing del Napoli con un’azione rapida e velenosa, Felipe Anderson si invola sulla destra e arrivato sul fondo la mette al centro due volte, trovando Luis Alberto che di tacco batte Meret. Vantaggio inaspettato e che dura appena due giri di lancette: il Napoli pareggia subito i conti con un tiro di Zielinski deviato due volte dalla retroguardia biancoceleste.

Nella ripresa il copione si ripete: il Napoli insiste e spinge, ma è la Lazio a segnare. Questa volta lo fa con Kamada che su un’altra ripartenza di Felipe Anderson e dopo il velo di Luis Alberto, controlla e calcia di sinistro insaccando alle spalle di Meret. L’estremo difensore azzurro non può nulla al 67′ quando Zaccagni lo batte al termine di un contropiede perfetto, ma la rete viene annullata per posizione di offside dell’ex Verona. Quattro minuti dopo altro pasticcio difensivo del Napoli, ne approfitta Guendouzi che dopo una serie di rimpalli calcia a giro trovando il suo primo gol in Italia, ma anche questa volta la posizione irregolare di Zaccagni porta l’arbitro ad annullare la rete. Nel finale è ancora Zaccagni a far tremare il ‘Maradona’ con un tiro a giro che sfiora il palo alla sinistra di Meret. Nel finale assalto del Napoli, ma senza risultati: la Lazio festeggia così la prima vittoria in campionato.

Atalanta-Monza e Napoli-Lazio: tabellini e classifica

Più agevole il compito dell’Atalanta: la squadra di Gasperini si riscatta dopo il ko col Frosinone rifilando un perentorio 3-0 al Monza: a rompere il ghiaccio è Ederson, a segno sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poi si scatena Scamacca che segna prima di testa, poi con un mancino da fuori velenoso e soprattutto potente che piega le dita a Di Gregorio.

ATALANTA-MONZA 3-0

34′ Ederson, 42′ e 62′ Scamacca

NAPOLI-LAZIO 1-2

30′ Luis Alberto (L), 32′ Zielinski (N), 52′ Kamada (L)

La classifica: Milan 9, Inter 6*, Napoli 6, Atalanta 6, Verona 6, Fiorentina 4*, Juventus 4*, Lecce 4*, Bologna 4, Frosinone 4, Genoa 3*, Lazio 3, Sassuolo 3, Monza 3, Salernitana 2*, Udinese 2, Torino 1*, Roma 1, Cagliari 1, Empoli 0*

*una partita in meno