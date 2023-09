Guai per il nuovo attaccante: UFFICIALE, operazione e quattro mesi di stop

Brutta tegola per il nuovo attaccante: costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, stop di almeno quattro mesi

Neanche il tempo di ambientarsi e subito l’infortunio. Per Brenner Souza da Silva la stagione è iniziata come peggio non poteva.

L’attaccante brasiliano dell’Udinese è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per la sutura tendinea del retto femorale della coscia destra. L’intervento è stato effettuato quest’oggi a Barcellona, nella clinica del professore Cugat, ed è perfettamente riuscito. Ora per Brenner c’è da svolgere tutto il percorso di riabilitazione che lo riporterà in campo non prima di quattro mesi.

Non certo una buona notizia per l’Udinese che, proprio a causa dei problemi fisici, non aveva ancora debuttato in maglia bianconera. Ora per Sottil ci sarà da fare i conti con il lungo stop del nuovo acquisto, prelevato dai friulani già nella scorsa primavera dal Cincinnati, franchigia MLS, e legato al club fino al 2028.

Udinese, lungo stop per Brenner: le alternative per Sottil

Come detto Brenner mancherà per almeno quattro mesi dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico.

Per Sottil, comunque, non mancano le alternative in avanti: la coppia d’attaccante che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto contro il Frosinone è quella formata da Lucca, altro nuovo acquisto, e Thauvin. In panchina, pronti a dare il proprio contributo, come Success, in attesa che il neo-acquisto Davis si metta a disposizione del tecnico bianconero.